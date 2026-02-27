Três homens julgados pelo roubo de 377 mil euros em loiça do Palácio do Eliseu

No Tribunal Penal de Paris, na quinta-feira à noite, o caso tinha um toque de irreal: pratos com o carimbo do Eliseu, da Manufacture de Sèvres, teriam saído dos armazéns do presidente para reaparecerem na Internet... e, depois nas mãos de um colecionador de Versalhes.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

Na sala, três homens estão a ser julgados pelo roubo e manuseamento de cerca de uma centena de peças de porcelana roubadas entre 2023 e 2025.

O principal suspeito não é um desconhecido dos bastidores: é o antigo tesoureiro da presidência da República francesa, no cargo há cinco anos, o homem que punha as mesas nos jantares de Estado.

No banco dos réus, Thomas M., um homem baixo e careca, fala em tom de sussurro. Ao seu lado, o seu companheiro de há dez anos Damien G., diretor de uma empresa de venda de loiça, é apresentado como intermediário.

Depois surge Ghislain M., 30 anos, de fato cinzento, rececionista do Louvre desde 2023. Em contraste com os outros dois, está visivelmente abalado com a audiência em tribunal.

Pratos valiosos vendidos em plataformas como a Vinted

O caso foi conhecido no ano passado, quando a Manufacture Nationale de Sèvres detetou a venda online de pratos com o monograma do Eliseu. O desaparecimento das peças deu origem a uma queixa por parte da Presidência da República.

As investigações centraram-se rapidamente em Thomas M, com o Eliseu a suspeitar do funcionário que cometia regularmente erros nos inventários,"muitas vezes para menos", e tinha frequentemente de trabalhar sozinho. O tesoureiro afirma que não havia buscas à sua equipa, apesar de ele gerir cerca de 10 000 objetos preciosos.

O debate sobre o montante do prejuízo foi imediato. A Manufacture de Sèvres estimou o valor das peças em 377 370 euros com a a defesa qualificou o número de "absurdo".

A acusação sublinhou o significado simbólico da perda: fornecedora da Presidência francesa desde 1848, a Manufacture de Sèvres não vende apenas loiça, vende um património.

No banco dos réus, Thomas M. reconheceu os factos, afirmando que o primeiro roubo aconteceu em 2023. Inicialmente, recolheu as peças pela sua beleza, expondo-as em sua casa como grande apreciador.

Depois, de acordo com a sua versão, as dificuldades financeiras agravaram-se, com o casal a iniciar, nessa altura, a revenda dos produtos.

Thomas M. afirma ter-se demitido do Palácio do Eliseu em novembro de 2025 e ter encontrado um novo emprego.

Damien G., por sua vez, é apresentado como aquele que atuava como intermediário, sabendo que os objetos eram provenientes de um roubo. Os magistrados descrevem uma venda organizada por vários canais: uma conta profissional na Vinted e vendas via Facebook, em grupos de conhecedores.

No tribunal, Damien G. reconheceu ter recebido e vendido objetos que sabia serem roubados.

"A minha vida foi destruída por esta história"

A terceira pessoa chamada a depor foi Ghislain M. Entusiasta da porcelana, disse ter adquirido cerca de uma centena de peças através do casal. Insiste que não tinha conhecimento de que Thomas M. trabalhava no Palácio do Eliseu e que não sabia que as peças tinham sido roubadas.

Mas, à medida que a audição avança, as perguntas vão-se tornando mais estreitas: como poderia haver dúvidas quando se acumulavam tantas peças preciosas? Ghislain M. acaba por admitir que tinha as suas suspeitas.

Depois, a emoção apoderou-se dele. Chorou, disse que estava "devastado " e explicou que a sua"vida tinha sido destruída por esta história".

Na quinta-feira, o Ministério Público pediu penas de até oito meses de prisão, a cumprir com uma pulseira eletrónica.

O procurador pediu que Thomas M. fosse condenado a dois anos de prisão, dos quais dezasseis meses seriam suspensos, e a uma multa de 10.000 euros.

Para Damien G., foram pedidos dois anos de prisão, dezoito meses de pena suspensa e uma multa de 10.000 euros.

Já para Ghislain M., dois anos, dos quais vinte meses de pena suspensa, e 10 000 euros de multa.

O tribunal irá ditar o seu veredito no próximo dia 16 de abril.