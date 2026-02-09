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Desmantelada rede de tráfico de droga que recorria a mármore para introduzir cocaína em Espanha

A Polícia Nacional deteve dois homens no âmbito da investigação.
A Polícia Nacional deteve dois homens no âmbito da investigação. Direitos de autor  Captura de pantalla del vídeo de la Policía Nacional
Direitos de autor Captura de pantalla del vídeo de la Policía Nacional
De Christina Thykjaer
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A Polícia Nacional desmantelou uma organização criminosa que introduzia cocaína em Espanha proveniente do Brasil, escondida em peças de mármore. A operação resultou na detenção de três pessoas e na apreensão de cerca de 1.500 quilos de droga.

A Polícia Nacional desmantelou uma organização criminosa dedicada ao contrabando de grandes quantidades de cocaína para Espanha escondidas em peças de mármore, numa operação conjunta com a Vigilância Aduaneira da Agência Tributária e a Polícia Federal do Brasil. A operação resultou na detenção de três pessoas, duas das quais foram encarceradas, e na apreensão de cerca de 1.500 quilos de cocaína.

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A investigação começou em novembro do ano passado, quando os agentes detetaram indícios de uma rede que usava empresas aparentemente legais para importar mesas, bancadas e pias de mármore do Brasil, que serviam de esconderijo para a droga. Para dificultar a deteção, os membros do grupo impregnavam as mercadorias com perfumes e ambientadores, com o objetivo de disfarçar o cheiro da cocaína durante o transporte aéreo.

Como parte das suas medidas de segurança, a organização chegou a efetuar um carregamento de teste constituído apenas por materiais de construção, sem qualquer substância estupefaciente, a fim de verificar se a rota estava sob vigilância policial. Uma vez verificados, os carregamentos foram transportados por via aérea para o aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas e, depois, distribuídos por via rodoviária para vários armazéns industriais no país.

Graças à cooperação internacional, foi possível intercetar um dos maiores carregamentos no aeroporto de Belo Horizonte, no Brasil, onde foram apreendidos 1.200 quilos de cocaína, escondidos em mesas de mármore e com destino a Espanha. Simultaneamente, em território espanhol, os investigadores seguiram o rasto de outro carregamento de lavatórios em mármore que permaneceu no terminal de carga do aeroporto de Madrid à espera do desalfandegamento.

Este carregamento foi levado para um armazém industrial em Vilanova i la Geltrú (Barcelona), onde foi realizada uma operação de entrada e busca com a participação de unidades especiais como o GEO e o GOES. No interior foram encontrados 250 quilos de cocaína, distribuídos por mais de 200 pacotes escondidos em bancadas e lavatórios de mármore, bem como uma carrinha, um camião, vários telemóveis e dinheiro.

Durante a operação foram inicialmente detidos dois homens, que tentaram destruir os seus telemóveis quando foram surpreendidos pela intervenção policial. Um terceiro elemento do grupo foi posteriormente detido. Todos foram presentes a tribunal por suspeitas de tráfico de droga e de participação numa organização criminosa, tendo dois dos detidos ficado em prisão preventiva.

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