Desmantelada rede de tráfico de droga que recorria a mármore para introduzir cocaína em Espanha

A Polícia Nacional desmantelou uma organização criminosa dedicada ao contrabando de grandes quantidades de cocaína para Espanha escondidas em peças de mármore, numa operação conjunta com a Vigilância Aduaneira da Agência Tributária e a Polícia Federal do Brasil. A operação resultou na detenção de três pessoas, duas das quais foram encarceradas, e na apreensão de cerca de 1.500 quilos de cocaína.

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A investigação começou em novembro do ano passado, quando os agentes detetaram indícios de uma rede que usava empresas aparentemente legais para importar mesas, bancadas e pias de mármore do Brasil, que serviam de esconderijo para a droga. Para dificultar a deteção, os membros do grupo impregnavam as mercadorias com perfumes e ambientadores, com o objetivo de disfarçar o cheiro da cocaína durante o transporte aéreo.

Como parte das suas medidas de segurança, a organização chegou a efetuar um carregamento de teste constituído apenas por materiais de construção, sem qualquer substância estupefaciente, a fim de verificar se a rota estava sob vigilância policial. Uma vez verificados, os carregamentos foram transportados por via aérea para o aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas e, depois, distribuídos por via rodoviária para vários armazéns industriais no país.

Graças à cooperação internacional, foi possível intercetar um dos maiores carregamentos no aeroporto de Belo Horizonte, no Brasil, onde foram apreendidos 1.200 quilos de cocaína, escondidos em mesas de mármore e com destino a Espanha. Simultaneamente, em território espanhol, os investigadores seguiram o rasto de outro carregamento de lavatórios em mármore que permaneceu no terminal de carga do aeroporto de Madrid à espera do desalfandegamento.

Este carregamento foi levado para um armazém industrial em Vilanova i la Geltrú (Barcelona), onde foi realizada uma operação de entrada e busca com a participação de unidades especiais como o GEO e o GOES. No interior foram encontrados 250 quilos de cocaína, distribuídos por mais de 200 pacotes escondidos em bancadas e lavatórios de mármore, bem como uma carrinha, um camião, vários telemóveis e dinheiro.

Durante a operação foram inicialmente detidos dois homens, que tentaram destruir os seus telemóveis quando foram surpreendidos pela intervenção policial. Um terceiro elemento do grupo foi posteriormente detido. Todos foram presentes a tribunal por suspeitas de tráfico de droga e de participação numa organização criminosa, tendo dois dos detidos ficado em prisão preventiva.