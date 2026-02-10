COI proíbe capacete de atleta olímpico ucraniano em homenagem aos atletas mortos na guerra

O atleta ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych disse que foi proibido de usar um capacete personalizado nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, que homenageia os atletas ucranianos mortos na guerra conduzida pela Rússia.

O capacete apresenta retratos de atletas ucranianos mortos desde a invasão em grande escala da Rússia, desde o início de 2022. Não exibe quaisquer slogans ou símbolos políticos.

Heraskevych afirmou que o COI (Comité Olímpico Internacional) proibiu o uso do capacete tanto em sessões de treino oficiais como em competições em Milão-Cortina.

O atleta ucraniano descreveu a decisão como "algo que simplesmente parte o meu coração".

"A sensação de que o COI está a trair os atletas que fizeram parte do movimento olímpico, não permitindo que sejam homenageados na arena desportiva que esses atletas nunca mais poderão pisar", escreveu Heraskevych numa publicação no X.

Heraskevych também disse que já existiram precedentes, tanto nos tempos modernos como no passado, em que o COI permitiu tais homenagens, mas "desta vez eles decidiram estabelecer regras especiais apenas para a Ucrânia".

"Estamos a preparar um requerimento oficial ao COI e vamos lutar pelo direito de competir com este capacete específico", acrescentou.

O COI respondeu à notícia na terça-feira, com o porta-voz Mark Adams a afirmar que o capacete de Heraskevych violava as diretrizes do COI sobre símbolos políticos.

No entanto, Adams disse que o comité "abriria uma exceção às diretrizes para permitir que ele usasse uma braçadeira preta durante a competição para fazer essa homenagem".

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia indicou que mais de 650 atletas e treinadores ucranianos foram mortos durante a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia, que agora se aproxima do seu quarto ano.

Numa publicação anterior, Heraskevych referiu que o design tinha como objetivo homenagear apenas uma pequena parte dos muitos atletas que morreram desde o início da guerra. "Eu corro por eles", mencionou.

Vladyslav Heraskevych, porta-bandeira da Ucrânia, lidera a equipa durante a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, em Cortina d'Ampezzo, Itália AP Photo

"O preço da luta"

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, deu a sua opinião sobre a decisão do COI em relação ao capacete de Heraskevych em homenagem às vítimas da guerra.

O chefe de Estado da Ucrânia agradeceu ao atleta por "lembrar ao mundo o preço da nossa luta", ao mesmo tempo que listou alguns nomes dos ucranianos que aparecem no seu capacete.

O capacete exibe "o patinador artístico Dmytro Sharpar, morto em combate perto de Bakhmut, Yevhen Malyshev, um biatleta de 19 anos morto pelos ocupantes perto de Kharkiv, e outros atletas ucranianos cujas vidas foram ceifadas pela guerra da Rússia", publicou Zelenskyy nas suas redes sociais.

"Esta verdade não pode ser inconveniente, inadequada ou chamada de ‘demonstração política num evento desportivo’. É um lembrete para todo o mundo do que é a Rússia moderna", afirmou Zelenskyy.

"E é isso que lembra a todos o papel global do desporto e a missão histórica do próprio movimento olímpico — trata-se de paz e do bem da vida. A Ucrânia permanece fiel a isso. A Rússia prova o contrário."

Um histórico dos gestos simbólicos

Embora o COI insista que as suas alterações ao Artigo 50, que proíbe "toda a propaganda política, religiosa ou racial", permitem algumas expressões antes das competições, desde que estejam em conformidade com os valores olímpicos e não sejam perturbadoras, os críticos têm apontado que o comité tem um histórico de respostas abrangentes a gestos simbólicos semelhantes.

Nos Jogos Olímpicos de Verão de Tóquio, em 2021, a equipa feminina de futebol da Austrália hasteou uma bandeira aborígene vermelha, preta e amarela — que não é uma das bandeiras nacionais oficiais — e não foi sancionada pelo COI, pois foi interpretada como um ato de solidariedade.

A equipa adversária da Nova Zelândia ajoelhou-se durante o mesmo evento pré-jogo.

Os ciclistas chineses usaram crachás com a imagem de Mao Zedong nas mesmas Olimpíadas e receberam apenas uma advertência depois do Comité Olímpico Chinês ter garantido ao COI que isso não aconteceria novamente.

Depois de ganhar o ouro nos 400 metros femininos nas Olimpíadas de Sydney em 2000, a velocista australiana Cathy Freeman carregou as bandeiras australiana e aborígene durante a sua volta da vitória. Freeman, que foi a primeira atleta indígena australiana a ganhar o ouro olímpico, não foi sancionada nem suspensa.

A australiana Cathy Freeman comemora a vitória na prova dos 400 metros femininos nos Jogos Olímpicos de Verão, no Estádio Olímpico de Sydney, 25 de setembro de 2000 AP Photo

O caso mais notável ocorreu em 1968, quando os velocistas norte-americanos Tommie Smith e John Carlos levantaram os punhos enluvados de preto no pódio para protestar contra a injustiça racial.

Smith, Carlos e o medalhado australiano Peter Norman usavam crachás em defesa dos direitos humanos nos seus fatos de treino.

O COI considerou que se tratou de um gesto político, levando à exclusão dos atletas norte-americanos dos Jogos, embora eles tenham mantido as suas medalhas.

Os dois foram expulsos depois do então presidente do COI, Avery Brundage, ter ameaçado retirar toda a equipa de atletismo dos EUA da competição por causa das suas ações.

Brundage, que ficou famoso por não ter se oposto à saudação nazi durante as Olimpíadas de Berlim em 1936, argumentou que a saudação era nacional, ao contrário da de Smith e Carlos, que não representava uma nação.

Ao longo dos anos, os três foram amplamente reconhecidos pelo que o COI mais tarde apelidou de "ato de protesto racial".

Embora Norman também tenha sido repreendido pelas autoridades olímpicas australianas pelo seu apoio aos atletas americanos, ele recebeu um pedido de desculpas póstumo do parlamento australiano em 2012 e foi condecorado com a Ordem de Mérito pelo Comité Olímpico Australiano em 2018.

Heraskevych, que foi o porta-bandeira da Ucrânia durante a cerimónia de abertura em Milão na sexta-feira passada, ergueu um cartaz com a afirmação "Não à guerra na Ucrânia" nos Jogos Olímpicos de Pequim, poucos dias antes da Rússia iniciar a sua invasão em grande escala em fevereiro de 2022.

Na altura, não foi sancionado, tendo o COI declarado que o gesto foi interpretado como um "apelo geral à paz".

A Euronews contactou o Comité Olímpico Internacional para comentar o assunto. O COI respondeu afirmando que "a questão foi abordada durante a conferência de imprensa de hoje".