Ucrânia vai abrir centros de exportação de armas em toda a Europa, afirma Zelenskyy

A Ucrânia vai abrir 10 centros de exportação de armas na Europa, numa importante mudança de política em tempo de guerra, anunciou na segunda-feira Volodymyr Zelenskyy.

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O presidente ucraniano disse que os centros funcionarão em vários países europeus, sendo que a Alemanha será um dos primeiros, uma vez que a produção de drones ucranianos deverá começar nos próximos dias.

"Em meados de fevereiro, veremos a produção dos nossos drones na Alemanha. Vou receber o primeiro drone. Trata-se de uma linha de produção totalmente operacional", afirmou Zelenskyy, acrescentabdi ainda que "linhas de produção semelhantes" já estão a funcionar no Reino Unido. "Trata-se de tecnologias ucranianas", sublinhou.

Zelenskyy afirmou que existem atualmente 450 produtores de drones na Ucrânia. De acordo com o Presidente ucraniano, "40 a 50 são de topo". "Todos querem investir. Este ano, 2026, será um ano de investimento nas nossas tecnologias".

"Em primeiro lugar, os drones. Trata-se de uma grande indústria, uma nova indústria. De acordo com as finanças que entraram na Ucrânia durante a guerra, esta é a maior indústria da Ucrânia".

Um engenheiro recolhe drones FPV da empresa "General Cherry" na oficina na Ucrânia, em 4 de dezembro de 2025. AP Photo

Restrições às exportações de armas da Ucrânia

Em setembro de 2025, Zelenskyy anunciou que a Ucrânia começaria a exportar armas produzidas internamente, levantando uma restrição introduzida quando Kiev declarou a lei marcial.

As exportações de armas nacionais ucranianas tinham sido fortemente restringidas desde o início da invasão total da Rússia, tendo tudo o que saía da linha de produção sido desviado para o esforço de guerra.

A indústria de defesa da Ucrânia e o seu setor de drones, em particular, explodiram desde o início da guerra total da Rússia.

Cerca de 800 produtores de armas operam atualmente na Ucrânia e muitos deles aumentaram a sua produção para um excedente significativo.

De acordo com os relatórios mais recentes, a Ucrânia está atualmente a produzir mais de 4 milhões de drones por ano e poderia duplicar esse número com financiamento suficiente.

Há meses que os produtores de armas pediam a Zelenskyy que levantasse as restrições à venda do seu equipamento de nível militar produzido internamente, em especial drones, para gerar mais receitas.

Há mais de meio ano que Kiev está a trabalhar naquilo que definiu como "exportação controlada" de armas.

De acordo com o sistema proposto, a Ucrânia exportará os excedentes de equipamento militar e utilizará as receitas para financiar armas urgentemente necessárias.

Oficiais do Serviço de Segurança da Ucrânia ao lado de drones Sea Baby, durante uma demonstração em um local não revelado na Ucrânia na sexta-feira, 17 de outubro de 2025. AP Photo

"É altura de demonstrar as capacidades da Ucrânia"

Em maio de 2025, os fabricantes de equipamento de defesa ucranianos enviaram uma carta pública a Zelenskyy, pedindo-lhe que levantasse as restrições à exportação de equipamento militar produzido internamente, em particular drones, para ajudar o sector a crescer e a integrar-se melhor na arquitetura de segurança da Europa.

"É altura de demonstrar que a Ucrânia é capaz de ser não só uma parte que recebe apoio internacional, mas também um parceiro de pleno direito que exporta segurança através da cooperação, da tecnologia e da sua própria experiência", lê-se na carta.

"Enquanto a Europa se debate com a incerteza transatlântica e os conflitos armados aumentam em todo o mundo, os nossos parceiros estratégicos procuram ativamente reforçar as suas capacidades de defesa através de soluções tecnológicas inovadoras e acessíveis", explicam os fabricantes.

"E, neste domínio, a Ucrânia tem uma vantagem única. A nossa indústria de defesa - que evolui em condições constantes no campo de batalha - já está a produzir as tecnologias que o mundo procura."

Ao anunciar 10 centros de exportação de armas na Europa na segunda-feira, Zelenskyy referiu que este projeto faz parte de um esforço mais vasto para internacionalizar a produção de armas da Ucrânia.

"Atualmente, a segurança da Europa assenta na tecnologia e nos drones. Existem vários projectos diferentes. Tudo isto será baseado em tecnologias ucranianas e em especialistas ucranianos".