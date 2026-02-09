Ataques de drones e mísseis russos matam pelo menos cinco pessoas na Ucrânia

Pelo menos cinco pessoas morreram em ataques de drones russos na Ucrânia durante a a madrugada de segunda-feira, incluindo uma mulher e o seu filho de 10 anos, que morreram quando a sua casa foi destruída na região de Kharkiv.

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A mulher e a criança morreram depois de um drone ter atingido uma área residencial em Bohodukhiv, cerca de 60 quilómetros a noroeste da cidade de Kharkiv, informou o Serviço Estatal de Emergência da Ucrânia na segunda-feira.

Os corpos foram recuperados dos escombros da casa completamente destruída. Três outras pessoas ficaram feridas neste ataque.

Um outro ataque com um drone na cidade portuária de Odessa, no sul do país, matou um homem de 35 anos e feriu outros dois, disse o governador regional Oleh Kiper.

As equipas dos serviços de emergência disseram que tentaram reanimar o homem, mas que não foi possível salvá-lo.

O ataque danificou um edifício residencial de 24 andares, incendiou dois carros e danificou uma conduta de gás, informou o serviço estatal de emergência da Ucrânia. Um clube desportivo e os edifícios circundantes também sofreram danos.

Na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, os ataques russos mataram uma pessoa e feriram seis na cidade de Kramatorsk, enquanto um ataque separado na aldeia de Oleksiievo-Druzhkivka matou uma pessoa, de acordo com o governador Vadym Filashkin.

Nove feridos em Dnipropetrovsk

De acordo com o governador regional Oleksandr Hanzha, outros ataques na região central de Dnipropetrovsk feriram nove pessoas, incluindo uma criança de 13 anos.

Todos os feridos foram transferidos para o hospital. Um homem de 57 anos está em estado grave.

O drone atingiu a povoação de Shakhtarske, no distrito de Synelnykove, provocando um incêndio num edifício de três andares que destruiu o telhado.

A Rússia lançou 11 mísseis balísticos Iskander-M e 149 drones contra a Ucrânia durante a noite, informou a Força Aérea da Ucrânia.

As defesas aéreas ucranianas interceptaram 116 drones, enquanto pelo menos 23 drones e vários mísseis atingiram 15 locais em todo o país.

Os ataques ocorrem no momento em que a Rússia prossegue a sua campanha de inverno contra as infra-estruturas energéticas e as zonas residenciais ucranianas, apesar das conversações de paz em curso entre Kiev e Moscovo, mediada pelos EUA.