Forças ucranianas atacam arsenal do exército russo perto de Volgogrado

As autoridades da região russa de Volgogrado retiraram os residentes da aldeia de Kotluban após um ataque ucraniano ao arsenal do principal departamento de mísseis e artilharia do exército russo, situado nas proximidades. De acordo com o governador da região, Andrei Bocharov, os destroços do ataque com mísseis caíram nas instalações militares, provocando um incêndio e a ameaça de detonação no local.

"Não há residentes feridos ou danos em instalações civis", disse Bocharov numa mensagem do Telegram. A fim de garantir a segurança da população civil contra a ameaça de detonação durante o combate ao fogo, foi anunciada e está em curso a retirada da população da povoação vizinha de Kotluban".

Segundo os canais de controlo, foi atingido um grande arsenal de armazenamento complexo de munições do exército russo. Os residentes locais relatam fortes explosões e fogo pesado na zona das instalações militares.

Em Michurinsk, na região de Tambov, foi necessário retirar os estudantes do Colégio Industrial e Tecnológico, cujo edifício académico, de acordo com o governador da região, Yevgeny Pervyshov, foi danificado por um ataque de um drone ucraniano e houve um incêndio. Os estudantes do dormitório foram evacuados para um hospital pediátrico. "O incêndio foi extinto. Não há vítimas", disse o governador.

Rússia continua a bombardear cidades ucranianas

Entretanto, a Rússia continuou os seus ataques maciços às cidades ucranianas, atacando Kiev, Dnipro, Pavlograd e Odessa com drones e mísseis balísticos. Em Dnipro, de acordo com as autoridades locais, foram danificados edifícios residenciais e quatro pessoas, incluindo crianças, ficaram feridas. Em Odessa, foram atingidas instalações de infraestruturas. Na região de Kharkiv, uma loja na cidade de Barvinkovo foi atingida pelas tropas russas na noite passada, tendo 7 pessoas ficado feridas.

Após quase 4 anos de guerra, Moscovo e Kiev, sob pressão dos Estados Unidos, iniciaram negociações diretas sobre o acordo, mas estas ainda não produziram resultados visíveis devido a graves divergências entre as partes. Moscovo exige grandes concessões territoriais e políticas à Ucrânia. Kiev considera que estas equivaleriam a uma capitulação.

A Rússia lançou uma invasão militar em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2022 e controla agora cerca de um quinto do país, incluindo a Crimeia, que foi anexada em 2014.