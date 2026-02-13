O USS Gerald R. Ford partiu de Norfolk a 24 de junho para o Mediterrâneo. Esse plano inicial teve vida curta. Washington mudou o seu destino e enviou-o para as Caraíbas para aumentar a pressão sobre o governo venezuelano. A 3 de janeiro, aviões que descolaram do seu convés participaram na operação que terminou com o ataque a Caracas e a detenção de Nicolás Maduro.

Agora, o navio está novamente a mudar de águas. Segundo fontes da Marinha americana, a tripulação foi informada do novo destacamento na quinta-feira. Destino? O Médio Oriente. O regresso às bases americanas só está previsto para finais de abril ou princípios de maio.

Porta-aviões de nova geração: USS Gerald R. Ford (CVN-78)

O USS Gerald R. Ford representa um salto tecnológico em relação aos porta-aviões anteriores. Com as suas 100.000 toneladas de deslocamento e 334 metros de comprimento, ultrapassa em capacidades toda a classe Nimitz que o precedeu. O seu convés de voo tem espaço para mais de 75 aviões, embora normalmente opere com uma ala aérea de 60 a 70 aviões.

O poder de fogo do Ford não reside apenas no seu tamanho. O navio incorpora o Sistema Eletromagnético de Lançamento de Aeronaves (EMALS), que substitui as tradicionais catapultas a vapor. Isto permite o lançamento de aviões com maior precisão e menor desgaste mecânico. Pode efetuar até 160 missões por dia, em comparação com as 120 dos porta-aviões mais antigos.

A sua ala aérea inclui caças F/A-18 Super Hornet, aviões de guerra eletrónica EA-18G Growler, aviões de alerta precoce E-2D Hawkeye e helicópteros MH-60. A tripulação é de cerca de 4.500 pessoas, menos 600 do que nos modelos anteriores, graças à automatização de muitos sistemas.

O navio é alimentado por reatores nucleares A1B que lhe conferem um alcance virtualmente ilimitado. Não precisa ser reabastecido durante toda a sua vida útil, estimada em 50 anos. Os reatores geram energia suficiente para alimentar uma cidade de 100.000 habitantes. Esta energia alimenta também os sistemas de defesa: lançadores de mísseis, canhões Phalanx e sistemas anti-mísseis de última geração.

O custo de construção ultrapassou os 13 mil milhões de dólares, o que faz dele o navio de guerra mais caro alguma vez construído. Entrou ao serviço em 2017, após anos de testes e ajustamentos técnicos.

Mensagem direta a Teerão

Esta medida ocorre em simultâneo com as negociações indiretas entre Washington e Teerão, que decorreram em Omã na semana passada. No entanto, Trump não parece confiar apenas na diplomacia. Na quinta-feira, repetiu os seus avisos: se o Irão não aceitar um acordo com os EUA, as consequências serão "muito traumáticas". O envio do porta-aviões Ford reforça essa mensagem.

O porta-aviões junta-se a uma frota que já opera na zona. O USS Abraham Lincoln chegou há mais de duas semanas, acompanhado por três destróieres equipados com mísseis guiados. A presença do USS Gerald R. Ford aumenta significativamente as capacidades militares dos EUA. A Marinha descreve-o como "a plataforma de combate mais capaz, adaptável e letal do mundo".

Três missões, um navio

Em menos de oito meses, o Gerald R. Ford passou do Mediterrâneo para as Caraíbas e para o Médio Oriente. Três cenários diferentes, três estratégias diferentes da administração Trump. A tripulação está no mar desde junho, sem data de regresso definida. Quando finalmente atracarem na Virgínia, terão estado destacados durante quase onze meses.

A concentração de forças navais no Golfo Pérsico não deixa margem para dúvidas. Enquanto explora as vias diplomáticas, Washington mantém em aberto as opções militares contra o Irão. O porta-aviões USS Ford, com os seus mais de 4.500 tripulantes e dezenas de caças, é a opção mais visível sobre a mesa.