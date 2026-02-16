La France Insoumise nega envolvimento na morte de jovem ativista em França

Dezenas de pessoas manifestaram-se em Paris este domingo, respondendo aos apelos de vários grupos identitários e nacionalistas para exigir "justiça para Quentin", o jovem ativista que morreu depois de atacado em Lyon, alegadamente por militantes de extrema-esquerda.

A campanha eleitoral para as autárquicas nesta cidade foi suspensa. O grupo feminista identitário Némésis afirma que Quentin fazia parte da equipa responsável por garantir a segurança das manifestantes que protestavam contra uma conferência da eurodeputada franco-palestiniana Rima Hassan, uma versão contestada pelo advogado da família da vítima.

De acordo com o coletivo, Quentin foi atacado por ativistas, alguns dos quais eram membros da Jeune Garde, um grupo antifascista ligado ao partido La France Isoumise. O grupo insiste que "não pode ser responsabilizado" pela morte do jovem.

Em comunicado, Fabien Rajon, o advogado, afirma que "o jovem Quentin não era segurança nem membro de qualquer força policial e que não tinha antecedentes criminais".

Acrescentou que "a teoria de que se tratava de uma simples rixa entre dois grupos rivais não parece corresponder à realidade dos factos: foi mais um caso de linchamento gratuito por parte de um conjunto de indivíduos armados e em menor número que atacaram a vítima solitária".

Responsáveis ainda desconhecidos

No domingo à noite, Laurent Nuñez declarou na France 2 que "obviamente, a extrema-esquerda estava a trabalhar". O ministro do Interior francês, que apontou o dedo à Jeune Garde antifascista,e garantiu que a investigação "confirmará se foram ou os seus militatantes os responsáveis. "Mas os indícios apontam claramente nessa direção", acrescentou.

Por seu lado, o ministro da Justiça, Gérald Darmanin, atribuiu o atentado "indiscutivelmente" à "extrema-esquerda". " Penso que há uma complacência por parte do LFI e dos partidos extremistas em geral para com a violência política", que "fingem não ver que as palavras matam", acusou.

Segundo o jornal Le Parisien, cinco a seis suspeitos terão já sido identificados. Foi aberta uma investigação por agressão agravada resultante em morte.

LFI visado

Desde o anúncio da morte do jovem, quase toda a classe política acusou La France Insoumise de ter desempenhado um papel no atentado que levou à morte do ativista nacionalista.

"A extrema-esquerda francesa e, em particular, o LFI têm sangue nas mãos. E estou a ponderar as minhas palavras, porque, de facto, o pessoal do LFI tem vindo a defender sistemática e publicamente a Jeune Garde há semanas e meses. Quero dizer-lhes que não nos deixamos enganar pelas suas pseudo-mensagens de compaixão e que esperamos que seja feita justiça", afirmou Marion Maréchal, eurodeputada conservadora e reformista europeia.

"O espancamento até à morte de Quentin por militantes de extrema-esquerda é uma prova horrível da violência extrema que reina nos satélites que gravitam em torno do LFI", escreveu Bruno Retailleau, apesar de a investigação ainda não ter revelado a identidade dos agressores.

Por seu lado, Aurore Bergé, ministra para a Igualdade entre Mulheres e Homens e a Luta contra as Discriminações, acusou La France Insoumise na Franceinfo de "fazer a ronda das universidades, dos colégios e das grandes escolas".

É "impensável" que a esquerda "cultive a mais pequena dúvida" sobre uma "possível aliança com o LFI", declarou o eurodeputado Raphaël Glucksmann, da Place Publique, na RTL, antes de apelar ao "fim desta brutalização do debate público" e de reconhecer que as "milícias de extrema-direita" também causam mortes.

As acusações não ficaram isentas de consequências. Desde sexta-feira à noite, relata a Franceinfo, vários gabinetes de militantes e eleitos do LFI, incluindo os de Lille, Metz, Castres, Bordéus e Rouen, foram alvo de várias formas de danos, desde projéteis atirados contra eles a líquido vermelho e cartazes ligados à morte de Quentin.

Condenação unânime do LFI

O partido La France Insoumise, liderado por Rima Hassan e Raphaël Arnault, condenou rapidamente o ataque e afirmou que tudo deve ser esclarecido.

"Um inquérito deve esclarecer as circunstâncias destes acontecimentos extremamente graves e inaceitáveis, que condeno firmemente. Os responsáveis por esta violência devem ser responsabilizados o mais rapidamente possível para que seja feita justiça", escreveu Rima Hassan.

A eurodeputada sublinhou ainda que "o único serviço de segurança com que trabalho e que me acompanha é o da France insoumise, que nunca recorre à violência e que não está de forma alguma envolvido nestes confrontos".

"Tomo conhecimento desta morte com horror e repugnância. O que eu temia há anos em Lyon continua. Envio as minhas condolências à família deste jovem e espero que se faça luz sobre este drama", reagiu o deputado Raphaël Arnault.

Yaël Braunt-Pivet, presidente da Assembleia Nacional, anunciou na segunda-feira que tinha suspendido o seu assistente parlamentar como medida de precaução, porque o seu nome foi mencionado por várias testemunhas do atentado.

No domingo, em Montpellier, Jean-Luc Mélenchon insistiu que "tudo se passou noutro lugar que não onde estavam Rima [Hassan] e os serviços de segurança do LFI. "Tudo foi manipulado, arranjado para que parecesse uma espécie de expedição dos serviços de segurança dos Insoumis para perseguir um pobre infeliz". "A morte não tem lugar nas nossas práticas e nas nossas fileiras. Já disse dezenas de vezes que somos hostis e contrários à violência", reiterou o fundador do LFI.

"Sabemos qual é a dor de um pai que perde um filho e somos solidários com ela, independentemente da opinião desse pai e da opinião desse filho. Expressamos o nosso choque, mas também a nossa empatia e compaixão pela família, pelos entes queridos", acrescentou.