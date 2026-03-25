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Já começou a 3.ª edição do GipsyFest: três dias de música cigana em Budapeste

O cortejo de abertura do GipsyFest terminou na Praça dos Heróis
O cortejo de abertura do GipsyFest terminou na Praça dos Heróis Direitos de autor  Euronews
Direitos de autor Euronews
De Zoltan Siposhegyi
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Uma caravana de ciganos com carruagens puxadas por cavalos, andas, Ladas vestidas e, claro, músicos ciganos desfilaram pela Avenida Andrássy na capital da Hungria.

Pela terceira vez, o Budapest GipsyFest dará vida à capital, desta vez num novo local especial, o Teatro Kristály, na Ilha Margarida.

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Durante três dias, de 26 a 28 de março de 2026, o festival celebrará a riqueza da cultura cigana, desde a autêntica música de estreia até à world music internacional e festas divertidas.

Os artistas deste ano incluem a vencedora do Prémio Kossuth e Womex Lifetime Achievement Award, Mónika Lakatos e Romengo, MazsiMo GipsyMó, Ternipe e o vencedor do Prémio Kossuth, Kálmán Balogh e a Gipsy Cimbalom Band, juntamente com bandas não ciganas, como a banda Zűrös, classificada internacionalmente no topo da lista.

Também conta com a presença de uma das bandas mais excitantes da cena musical mundial húngara, Tárkány Művek e István Farkas e a sua excelente banda Ternipe, que combina a tradição com o contemporâneo, e, claro, haverá artistas estrangeiros.

"Tivemos também o cuidado de convidar para o festival não só artistas ciganos, mas também músicos não ciganos que têm o prazer de tocar em temas ciganos. Um dos nossos objetivos com o festival é aproximar os ciganos dos não ciganos", disse o diretor artístico Mihály Rostás Mazsi à Euronews.

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Para além dos artistas húngaros, haverá também estrelas internacionais. Bojan Krstić e a sua orquestra são da pequena cidade de Vladičin Han, no sul da Sérvia, conhecida há décadas como o berço dos melhores trompetistas e orquestras de metais de toda a região dos Balcãs.

Chegará também a Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, um ator incontornável na cena internacional da música dos Balcãs, que dá forma a diferentes tradições musicais num som único.

O público poderá encontrar Tsa Limberger e o seu trio, que trabalham na interseção do jazz, das canções manouche da Europa Ocidental e das canções ciganas de todo o mundo, enquanto a música latina é representada por Estilo Cubano - Festa Latina, um grupo de músicos cubanos.

No sábado, o programa será completado com uma mesa redonda sobre a situação da música cigana na Hungria e na Europa e um desfile de moda cigana musical de Mariann Sztojka, rico em cores e formas.

Na mesma noite o festival terminará com o canto dos chamados ouvintes, pois toda a diversão na comunidade cigana termina com o canto dos ouvintes.

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