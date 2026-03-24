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Políticos europeus da extrema-direita reúnem-se numa assembleia do grupo Patriotas pela Europa de Orbán, em Budapeste, Hungria, 23 de março de 2026
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Vídeo. Hungria: líderes nacionalistas europeus apoiam Orbán antes das eleições

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Políticos nacionalistas europeus reuniram-se em Budapeste, esta segunda-feira, para manifestar apoio ao primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, antes das legislativas de 12 de abril.

Os líderes de mais de uma dezena de partidos europeus de direita reuniram-se em Budapeste, esta segunda-feira, numa demonstração de apoio ao primeiro-ministro Viktor Orbán.

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O encontro foi uma assembleia dos Patriotas pela Europa, grupo criado em 2024 por Orbán e outros aliados nacionalistas. Entre os participantes estiveram figuras como a francesa Marine Le Pen, o italiano Matteo Salvini e Geert Wilders, dos Países Baixos.

Um a um, os 13 oradores subiram ao palco para elogiar Orbán e apelar aos húngaros para que votem nele e no seu partido Fidesz nas eleições de 12 de abril.

Num discurso ao público, Geert Wilders apresentou Orbán como um modelo para a Europa, afirmando que milhões em todo o continente “querem uma nação forte” e um líder que defenda os cidadãos e controle a imigração.

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