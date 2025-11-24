Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Últimas publicações
Na "Noite da Música", a Orquestra do Festival de Budapeste sai à rua

Músicos da Orquestra do Festival de Budapeste num café na capital húngara
Músicos da Orquestra do Festival de Budapeste num café na capital húngara
Direitos de autor Siposhegyi Zoltán/Euronews
De Euronews
Publicado a
Músicos trocam palcos pelos bares da capital húngara, em espetáculos gratuitos para o público.

Pela nona vez, a Orquestra do Festival de Budapeste, uma das mais prestigiadas do mundo, trocou os palcos das maiores casas de ópera pelos bares e cafés da capital húngara para concertos gratuitos.

Durante uma noite, a chamada "Noite da Música", os membros da orquestra sinfónica, nomeada para os Grammys, dividiram-se em pequenos grupos e tocaram para o público de nove bares até de madrugada, com temas de ópera, jazz moderno e até canções tradicionais irlandesas ou da Transilvânia.

A diretora-geral da orquestra revelou que, após vários anos no centro da cidade, este ano decidiu-se que a iniciativa deveria chegar a outras zonas de Budapeste.

Para os artistas, a Noite da Música é também uma oportunidade para revelarem as histórias por detrás das suas composições, mas também para tocarem instrumentos que não se ouviriam, por exemplo, na Ópera.

Veja a reportagem no vídeo acima.

