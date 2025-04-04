Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Rei Carlos toca flauta feita de cenoura
No Comment

Vídeo. Rei Carlos toca flauta de cenoura com a Orquestra de Legumes de Londres

Últimas notícias:

O Rei Carlos tocou uma flauta de cenoura com a Orquestra de Vegetais de Londres no Castelo de Windsor enquanto celebrava líderes de música comunitária, brincando sobre levar a cenoura para casa

O Rei Carlos III fez uma melodia real usando uma flauta de cenoura com a Orquestra de Legumes de Londres durante uma receção no Castelo de Windsor na quinta-feira.

O ensemble foi formado há mais de uma década por estudantes da Royal Academy of Music, que desde então se tornaram músicos profissionais. Entre os seus instrumentos únicos estão criações artesanais feitas de batatas, pimentos e nabos.

O Rei Carlos retomou os seus compromissos públicos na terça-feira, após uma breve estadia hospitalar na quinta-feira passada devido a efeitos secundários temporários relacionados com o seu tratamento contínuo contra o cancro.

