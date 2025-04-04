Vídeo. Rei Carlos toca flauta de cenoura com a Orquestra de Legumes de Londres

O Rei Carlos III fez uma melodia real usando uma flauta de cenoura com a Orquestra de Legumes de Londres durante uma receção no Castelo de Windsor na quinta-feira.
O ensemble foi formado há mais de uma década por estudantes da Royal Academy of Music, que desde então se tornaram músicos profissionais. Entre os seus instrumentos únicos estão criações artesanais feitas de batatas, pimentos e nabos.
O Rei Carlos retomou os seus compromissos públicos na terça-feira, após uma breve estadia hospitalar na quinta-feira passada devido a efeitos secundários temporários relacionados com o seu tratamento contínuo contra o cancro.