Agentes da Garda Síochána encontram-se no local onde uma viatura policial ficou carbonizada
No Comment

Vídeo. Polícia confronta manifestantes junto a centro de asilo em Dublin

Últimas notícias:

Segunda noite de distúrbios em Dublin na terça-feira, após concentração de manifestantes junto a um hotel para requerentes de asilo, levando a confrontos com a polícia e seis detenções.

Distúrbios ocorreram no exterior do Citywest Hotel, que acolhe requerentes de asilo. Segundo relatos, foram atirados tijolos e fogo-de-artifício contra agentes enquanto tentavam dispersar a multidão.

Polícia indicou que um agente ficou ferido durante os confrontos, enquanto um helicóptero destacado para monitorizar a situação foi visado com raios laser a partir do solo. Com a escalada da tensão, canhões de água foram usados para fazer recuar os manifestantes e várias pessoas foram detidas no local.

Autoridades condenaram a violência, descrevendo o protesto como longe de pacífico e marcado por comportamentos desordeiros. O incidente assinalou a segunda noite consecutiva de distúrbios na zona, numa altura de tensões crescentes em torno das políticas irlandesas de alojamento para requerentes de asilo.

