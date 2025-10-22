Vídeo. Polícia confronta manifestantes junto a centro de asilo em Dublin

Distúrbios ocorreram no exterior do Citywest Hotel, que acolhe requerentes de asilo. Segundo relatos, foram atirados tijolos e fogo-de-artifício contra agentes enquanto tentavam dispersar a multidão.
Polícia indicou que um agente ficou ferido durante os confrontos, enquanto um helicóptero destacado para monitorizar a situação foi visado com raios laser a partir do solo. Com a escalada da tensão, canhões de água foram usados para fazer recuar os manifestantes e várias pessoas foram detidas no local.
Autoridades condenaram a violência, descrevendo o protesto como longe de pacífico e marcado por comportamentos desordeiros. O incidente assinalou a segunda noite consecutiva de distúrbios na zona, numa altura de tensões crescentes em torno das políticas irlandesas de alojamento para requerentes de asilo.