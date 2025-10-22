Vídeo. Rússia: ataque a jardim de infância em Kharkiv; crianças evacuadas

O ataque ocorreu por volta das 10h52, quando 48 crianças e funcionários estavam dentro do edifício. Graças a uma evacuação rápida, nenhuma criança morreu.

As autoridades disseram que o ataque terá sido levado a cabo com um drone do tipo Shahed, equipado com um motor a jato. A explosão danificou o segundo piso do jardim de infância e provocou um incêndio que alastrou-se a parte do edifício. Entre os feridos estão dois homens e quatro mulheres, uma das quais sofreu a amputação de uma perna e outra sofreu queimaduras graves. Um trabalhador municipal que se encontrava nas imediações morreu no local na sequência dos ferimentos.

O Presidente Volodymyr Zelenskyy condenou o ataque, classificando-o como um ataque contra civis, sem justificação. Apresentou condolências à família da vítima e afirmou que todas as crianças foram levadas para um local seguro. As autoridades locais informaram que muitas das crianças evacuadas apresentam sinais de stress agudo após o ataque.