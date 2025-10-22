Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Tambor japonês “do”
No Comment

Vídeo. Japão: regressa desfile outonal com séculos de tradição

Últimas notícias:
Este texto foi traduzido com a ajuda de inteligência artificial e publicado originalmente em inglês

Multidões encheram as ruas de Matsue, no oeste do Japão, no domingo, para ver o dogyoretsu, desfile outonal com séculos de história e tambores gigantes

Realizado junto ao histórico Castelo de Matsue, na província de Shimane, o evento contou com participantes que transportaram e tocaram enormes tambores “do”, com cerca de 1,5 metros de diâmetro, enquanto desfilavam pelas ruas.

Com origem no período Edo, entre os séculos XVII e XIX, o desfile dogyoretsu integrou 17 carros alegóricos que representaram associações de bairro e outros grupos locais. Ao som de flautas de bambu e pequenos címbalos “changara”, os ritmos graves dos tambores ecoaram pela cidade, criando um ambiente vibrante e festivo.

Visitantes e participantes manifestaram orgulho pela longevidade da tradição. Muitos habitantes disseram esperar que o desfile continue a juntar gerações de residentes de Matsue, celebrando simultaneamente o património cultural da cidade e o espírito de comunidade.

