Vídeo. Japão: regressa desfile outonal com séculos de tradição

Realizado junto ao histórico Castelo de Matsue, na província de Shimane, o evento contou com participantes que transportaram e tocaram enormes tambores “do”, com cerca de 1,5 metros de diâmetro, enquanto desfilavam pelas ruas.
Com origem no período Edo, entre os séculos XVII e XIX, o desfile dogyoretsu integrou 17 carros alegóricos que representaram associações de bairro e outros grupos locais. Ao som de flautas de bambu e pequenos címbalos “changara”, os ritmos graves dos tambores ecoaram pela cidade, criando um ambiente vibrante e festivo.
Visitantes e participantes manifestaram orgulho pela longevidade da tradição. Muitos habitantes disseram esperar que o desfile continue a juntar gerações de residentes de Matsue, celebrando simultaneamente o património cultural da cidade e o espírito de comunidade.