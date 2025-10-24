Dahbia Benkired foi condenada a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional por violar, torturar e matar Lola Daviet, de 12 anos, em 2022. É a primeira vez que uma sentença deste tipo é proferida contra uma mulher na França.

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Um tribunal de Paris aplicou a pena máxima a Dahbia Benkired, de 27 anos, na sexta-feira, após a sua condenação pela violação, tortura e assassinato de Lola Daviet, cujo corpo foi encontrado numa mala de plástico do lado de fora de sua casa, no nordeste de Paris.

A mãe e o irmão de Lola abraçaram-se e choraram ao ouvir o veredito. O pai de Lola morreu em 2024, após a morte da filha.

Durante todo o julgamento, Dahbia Benkired permaneceu praticamente impassível e não demonstrou qualquer reação durante a leitura do veredicto.

O crime horrorizou França e desencadeou um debate político depois de se saber que Benkired, nascida na Argélia, não estava em França legalmente e tinha recebido ordem para deixar o país dois meses antes do homicídio.

A família de uma menina parisiense de 12 anos que foi brutalmente assassinada e encontrada numa caixa de plástico lidera uma marcha silenciosa em sua honra em Paris, 16 de novembro de 2022 AP Photo

Um caso que chocou a França

O corpo de Lola foi encontrado enfiado dentro de uma mala de plástico numa rua de Paris perto de sua casa.

A menina de 12 anos tinha regressado da escola a 14 de outubro de 2022 para o edifício no nordeste da capital francesa onde os seus pais trabalhavam como porteiros.

As imagens de vigilância mostraram Benkired, sem-abrigo e desempregada, a encontrar-se com a criança pouco depois das 15 horas.

Quando Lola não regressou a casa, os pais deram o alarme. Uma hora e meia depois, Benkired foi vista pelas câmaras no hall de entrada do prédio, onde vivia também a irmã, rodeada de malas, incluindo a mala grande onde o corpo da menina viria a ser encontrado.

Benkrired foi detida pouco tempo depois e, após várias avaliações psiquiátricas, foi considerada apta a ser julgada. Nos últimos três anos, esteve detida na prisão de Fresnes, a sul de Paris.

Pessoas em frente à igreja de Lillers durante a cerimónia fúnebre da estudante de 12 anos conhecida como Lola, 24 de outubro de 2022 AP Photo

"Sou indiferente"

No tribunal penal de Paris, na sexta-feira, após uma hora de alegações finais, o procurador-geral pediu uma pena de prisão perpétua irredutível. Desde a sua introdução, em 1994, apenas foram proferidas algumas sentenças deste tipo.

Esta pena significa que não existe qualquer possibilidade de libertação antecipada ou de redução da duração da pena.

No entanto, a lei francesa permite uma revisão após 30 anos, a pedido da pessoa condenada. Um painel especial de cinco juízes do mais alto tribunal do país pode autorizar a libertação, mas apenas se esta não constituir uma ameaça grave para a ordem pública e após consulta das famílias das vítimas.

Um ramo de flores com uma nota onde se lê "Lola" é colocado no exterior do edifício onde foi descoberto o corpo da menina de 12 anos em Paris, 19 de outubro de 2022 AP Photo

Um passado conturbado e um distanciamento arrepiante

Na quinta-feira, os peritos disseram ao tribunal que Benkired é criminalmente responsável pelos seus atos.

Não encontraram sinais de doença mental ou de incapacidade de discernimento, descrevendo-a como tendo uma "inteligência normal" e sem qualquer "patologia psiquiátrica".

Um relatório psiquiátrico descreveu-a como "fria, passivo-agressiva, com um discurso contraditório e fantasioso", exibindo "narcisismo patológico", comportamento antissocial e "um risco muito elevado de reincidência".

Uma segunda avaliação não encontrou "sintomas depressivos, ansiosos ou pós-traumáticos" e registou a sua "muito baixa empatia".

O seu distanciamento emocional tem sido notado desde a sua detenção. "Em nenhum momento mostrou qualquer sinal de arrependimento, ao ponto de me fazer duvidar da sua culpa, apesar de todas as provas apontarem para ela. Os factos eram tão horríveis que eu esperava que ela se fosse abaixo", testemunhou um agente da polícia.

Quando lhe foram mostradas fotografias da vítima torturada, Benkired disse: "Sinto-me indiferente".

O tribunal examinou igualmente o passado de Benkired: uma infância marcada pela violência na Argélia, alegados abusos sexuais e consumo precoce de canábis após a sua chegada a França aos 16 anos.

Incapaz de encontrar estabilidade social ou profissional, Benkired afirma ter-se lançado no trabalho sexual.

Nas suas últimas palavras perante o tribunal, antes de o júri se retirar para deliberar, Benkired disse: "Peço perdão, foi horrível o que fiz, e é tudo o que tenho a dizer".

Durante a audiência, Benkired sentou-se no banco dos réus com um olhar vazio, sem nunca mostrar emoção.

Os membros da família de Lola usaram t-shirts iguais com um desenho da menina e as palavras "Serás o sol das nossas vidas e a estrela das nossas noites".