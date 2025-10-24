Presidente da Ucrânia insta EUA a alargarem sanções contra a Rússia para forçar conversações de paz

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, instou os Estados Unidos (EUA) a alargarem as sanções contra o petróleo russo de duas empresas para todo o setor, na sexta-feira, e apelou à utilização de mísseis de longo alcance para ripostar à Rússia.

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Zelenskyy esteve em Londres para conversações com duas dezenas de líderes europeus que prometeram apoio militar para proteger o seu país de futuras agressões russas se um cessar-fogo puser fim à guerra de mais de três anos.

A reunião, organizada pelo primeiro-ministro britânico Keir Starmer, teve como objetivo aumentar a pressão sobre o presidente russo Vladimir Putin, dando um novo impulso a medidas recentes que incluíram uma nova ronda de sanções da União Europeia (UE) e dos Estados Unidos sobre as receitas vitais da Rússia provenientes da exportação de petróleo e gás.

As conversações também abordaram formas de ajudar a proteger a rede elétrica ucraniana dos ataques quase diários de drones e mísseis russos, à medida que o inverno se aproxima, reforçando as defesas aéreas ucranianas e fornecendo a Kiev mísseis de longo alcance que podem atingir as profundezas da Rússia.

Mette Frederiksen, Volodymyr Zelenskyy, Keir Starmer, Mark Rutte e Dick Schoof falam aos média em Londres, 24 de outubro de 2025 AP Photo

Zelenskyy instou os EUA a enviarem mísseis Tomahawk, uma ideia que Donald Trump tem vindo a ponderar, mas que até agora tem recusado.

O líder ucraniano afirmou que a decisão de Trump de impor sanções petrolíferas foi "um grande passo".

"Temos de exercer pressão não apenas sobre a Rosneft e a Lukoil, mas sobre todas as empresas petrolíferas russas".

"Além disso, estamos a levar a cabo a nossa própria campanha de pressão com drones e mísseis que visam especificamente o sector petrolífero russo", afirmou numa conferência de imprensa no Ministério dos Negócios Estrangeiros em Londres.

Até agora, Putin tem resistido aos esforços para o forçar a negociar um acordo de paz com Zelenskyy e tem argumentado que os motivos para a invasão total do seu vizinho mais pequeno são legítimos.

A Rússia também tem sido hábil em encontrar lacunas para contornar os efeitos das sanções ocidentais.

E a recusa do líder russo em encetar conversações de paz significativas com Kiev tem exasperado os líderes ocidentais.

"Rejeitou, mais uma vez, a oportunidade de negociar e, em vez disso, fez exigências ridículas sobre o território ucraniano, que não pode e não tomou pela força", disse Starmer numa conferência de imprensa, juntamente com Zelenskyy e vários outros líderes europeus.

"É claro que isso é completamente impossível".

O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, disse que os objetivos de Putin permanecem inalterados, mas que "está a ficar sem dinheiro, sem tropas e sem ideias".

Keir Starmer, primeiro-ministro britânico, em Londres, 24 de outubro de 2025 AP Photo

A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, e o primeiro-ministro neerlandês, Dick Schoof, também participaram pessoalmente na reunião de sexta-feira da "Coligação de Boa Vontade". Cerca de 20 outros dirigentes juntaram-se à reunião através de uma ligação vídeo.

Construir uma "força de tranquilização"

Os aliados ocidentais da Ucrânia precisam de resolver algumas questões importantes sobre o papel que irão desempenhar no futuro, à medida que o maior conflito da Europa desde a Segunda Guerra Mundial se aproxima do seu quarto aniversário.

As incertezas incluem a forma como podem ajudar a financiar a Ucrânia devastada pela guerra, as garantias de segurança do pós-guerra que poderão fornecer e os compromissos de Washington relativamente a futuros acordos de segurança.

Os pormenores sobre a potencial futura "força de tranquilização" são escassos e a reunião de Londres teve como objetivo desenvolver a ideia, apesar de qualquer acordo de paz parecer, de momento, apenas uma possibilidade distante.

Um ecrã mostra os participantes que se juntam por ligação vídeo para assistir a uma reunião da AP Photo

A força consistirá provavelmente em apoio aéreo e naval e não em tropas ocidentais destacadas para a Ucrânia, segundo as autoridades.

O Secretário de Estado da Defesa do Reino Unido, John Healey, afirma que será "uma força para ajudar a proteger os céus e os mares, uma força para ajudar a formar as forças ucranianas para defender a sua nação".

A guerra não mostra sinais de abrandamento, uma vez que a guerra de desgaste na linha da frente mata milhares de soldados de ambos os lados e as barragens de drones e mísseis causam danos nas zonas da retaguarda.

Rússia diz ter capturado aldeias ucranianas

Entretanto, o ministério da Defesa russo afirmou na sexta-feira que, na última semana, as suas forças capturaram 10 aldeias ucranianas.

As pequenas conquistas fazem parte do lento mas constante esforço da Rússia para envolver os restantes redutos ucranianos na região de Donetsk, tanto a norte como a sul, e criar bases de apoio para avançar para oeste, para a região de Dnipropetrovsk.

O ministério da Defesa afirmou também que as suas forças abateram 111 drones ucranianos em várias regiões durante a noite, tendo os destroços causado danos em casas e infraestruturas.

Uma mulher fotografa os danos num salão de cabeleireiro na sequência de um ataque russo em Kiev, 23 de outubro de 2025 AP Photo

Um drone atingiu um edifício de apartamentos em Krasnogorsk, no extremo noroeste de Moscovo, ferindo cinco pessoas, incluindo uma criança, de acordo com Andrei Vorobyov, o governador da região de Moscovo.

O presidente da Câmara de Moscovo, Sergei Sobyanin, informou que as defesas aéreas abateram três drones que se dirigiam para a cidade, o que obrigou à suspensão dos voos em dois aeroportos de Moscovo.

Entretanto, as autoridades ucranianas afirmaram que a artilharia russa atingiu um quarteirão residencial na cidade de Kherson, no sudeste do país, na sexta-feira, matando duas pessoas e ferindo outras 22, incluindo um jovem de 16 anos.

Os aviões russos também lançaram pelo menos cinco bombas planas potentes na cidade de Kharkiv, no nordeste do país, ferindo seis pessoas e danificando casas, de acordo com o presidente da Câmara de Kharkiv, Ihor Terekhov.

Vista do apartamento no edifício de apartamentos de vários andares danificado por um drone ucraniano em Krasnogorsk, 24 de outubro de 2025 AP Photo

E, pela primeira vez, a Rússia disparou bombas planadoras contra a região de Odesa, no sul da Ucrânia, na sexta-feira, de acordo com Oleh Kiper, chefe da Administração Militar Regional de Odesa, que classificou esta ação como "uma nova e séria ameaça" na área.

As bombas planadoras são significativamente mais baratas do que os mísseis e transportam uma carga útil mais pesada.

A companhia ferroviária ucraniana, Ukrzaliznytsia, anunciou atrasos nos comboios e alterações de itinerários em três regiões devido a "bombardeamentos maciços" que danificaram as infraestruturas, que as forças russas têm visado nos últimos meses.