Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Transeuntes fotografam dois homens vestidos de Pai Natal em Damasco, antes do Natal
No Comment

Vídeo. Decorações de Natal trazem ambiente festivo a Damasco

Últimas notícias:

Na Cidade Velha de Damasco, com uma pequena comunidade cristã e igrejas históricas, bolas vermelhas, montras e vendedores ambulantes de castanhas quentes dão um toque sazonal às ruas.

Do regresso das celebrações públicas de Natal em aldeias por toda a província de Idlib às ruas mais calmas e com forte dispositivo de segurança de Damasco, a Síria assinala o segundo Natal desde a queda do regime de Assad, marcado por novas liberdades e pelas cicatrizes duradouras da guerra.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Luzes de Natal iluminam a Cidade Velha de Damasco, onde uma presença visível das forças de segurança acompanha celebrações discretas na comunidade cristã da cidade.

Acredita-se que a comunidade cristã da Síria tenha diminuído de um milhão, em 2011, quando a guerra começou, para cerca de 300 mil atualmente, com muitos a procurarem refúgio no estrangeiro.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE