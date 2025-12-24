Vídeo. Decorações de Natal trazem ambiente festivo a Damasco

Do regresso das celebrações públicas de Natal em aldeias por toda a província de Idlib às ruas mais calmas e com forte dispositivo de segurança de Damasco, a Síria assinala o segundo Natal desde a queda do regime de Assad, marcado por novas liberdades e pelas cicatrizes duradouras da guerra.
Luzes de Natal iluminam a Cidade Velha de Damasco, onde uma presença visível das forças de segurança acompanha celebrações discretas na comunidade cristã da cidade.
Acredita-se que a comunidade cristã da Síria tenha diminuído de um milhão, em 2011, quando a guerra começou, para cerca de 300 mil atualmente, com muitos a procurarem refúgio no estrangeiro.