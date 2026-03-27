O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que vai prolongar o prazo para o Irão reabrir o Estreito de Ormuz por 10 dias, alegadamente em resposta a um pedido do governo de Teerão.

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"As conversações estão em curso e, apesar das declarações erróneas em contrário da comunicação social das Fake News e outros, estão a correr muito bem", escreveu numa publicação na sua plataforma social Truth.

No domingo, Trump deu 48 horas ao Irão para reabrir a principal via navegável ou os EUA destruiriam todas as infraestruturas energéticas do país.

Durante uma reunião da administração na quinta-feira, Trump negou que estivesse desesperado por um acordo para acabar com a guerra, insistindo que Teerão estava interessado em sentar-se à mesa, apesar da resposta fria da república islâmica a uma proposta de paz americana.

O enviado de Trump, Steve Witkoff, disse ao governo norte-americano que havia "fortes sinais" de que Teerão estava pronto para negociar o fim dos combates, confirmando publicamente pela primeira vez que Washington tinha partilhado uma "lista de ação" de 15 pontos com Teerão através de funcionários paquistaneses.

O presidente dos EUA, Donald Trump, fala durante uma reunião na Casa Branca, 26 de março de 2026 AP Photo

"Veremos onde as coisas vão dar e se conseguimos convencer o Irão de que este é o ponto de inflexão sem boas alternativas para eles, a não ser mais morte e destruição", disse Witkoff.

Por seu lado, Trump disse aos jornalistas: "Li uma história hoje que estou desesperado para fazer um acordo. Eu sou o oposto de desesperado. Não me interessa".

Durante uma reunião televisiva de 90 minutos na Casa Branca, Trump oscilou entre ameaças repetidas de "obliterar" o Irão e afirmações de que a república islâmica já estava à beira de capitular.

"Eles querem fazer um acordo. A razão pela qual eles querem fazer um acordo é que eles foram simplesmente derrotados", disse ele.

Em resposta à pergunta de um repórter, Trump também disse que os Estados Unidos poderiam assumir o controlo do petróleo do Irão, comparando-o ao acordo que Washington fez com a Venezuela depois de derrubar Nicolás Maduro. "É uma opção", disse ele.

Esticado até ao limite

O discurso duro de Trump surgiu quando o líder da oposição israelita, Yair Lapid, avisou pela primeira vez o governo do seu país que a guerra estava a ter um custo demasiado elevado.

"As Forças de Defesa de Israel estão a ser esticadas até ao limite e para além dele. O governo está a deixar o exército ferido no campo de batalha", disse Lapid, fazendo eco de um aviso feito um dia antes pelo chefe militar, o tenente-general Eyal Zamir.

"O governo está a enviar o exército para uma guerra de várias frentes sem uma estratégia, sem os meios necessários e com muito poucos soldados", disse Lapid.

Num briefing transmitido pela televisão, o porta-voz militar israelita, brigadeiro general Effie Defrin, disse: "Na frente libanesa, a zona defensiva avançada que estamos a criar requer forças adicionais das FDI... Para isso, são necessários mais soldados de combate nas FDI".

Um homem procura objetos perdidos da sua casa destruída, atingida por um ataque aéreo israelita na cidade portuária de Tiro, no sul do país, a 26 de março de 2026 AP Photo

Entretanto, a agência noticiosa iraniana Tasnim afirmou: "A resposta do Irão aos 15 pontos propostos pelos EUA foi oficialmente enviada ontem à noite através de intermediários e o Irão aguarda a resposta da outra parte".

O relatório da Tasnim, que cita um funcionário não identificado, refere que a resposta do Irão apela ao fim dos ataques dos EUA e de Israel contra o Irão e também contra grupos apoiados por Teerão noutras partes da região, uma referência implícita ao Hezbollah do Líbano, entre outros.

As reparações de guerra devem ser pagas e a "soberania" do Irão sobre o Estreito de Ormuz deve ser respeitada, referiu, citando condições que colocam as exigências de Teerão muito para além de tudo o que consta do plano dos EUA.