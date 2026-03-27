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Ucrânia e Arábia Saudita anunciam cooperação no domínio da defesa no primeiro acordo de Kiev no Golfo

Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, na reunião com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman Al Saud, Jeddah, Arábia Saudita, 26 de março de 2027
Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, na reunião com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman Al Saud, Jeddah, Arábia Saudita, 26 de março de 2027 Direitos de autor  Ukraine Presidential office
Direitos de autor Ukraine Presidential office
De Sasha Vakulina
Publicado a Últimas notícias
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A Ucrânia e a Arábia Saudita assinaram um documento de cooperação no domínio da defesa, numa altura em que Kiev procura novas parcerias e em que os países do Médio Oriente precisam dos conhecimentos especializados da Ucrânia em matéria de controlo de drones.

A Ucrânia e a Arábia Saudita chegaram a acordo sobre a cooperação em matéria de defesa no contexto da guerra com o Irão e dos ataques de drones de Teerão contra os países vizinhos, tendo Kiev assinado o seu primeiro acordo deste tipo no Golfo.

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O acordo foi assinado em Jeddah, na quinta-feira, durante a visita do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy à Arábia Saudita, um mês após o início da guerra com o Irão.

Kiev afirma que o documento "estabelece as bases para futuros contratos, cooperação tecnológica e investimento, ao mesmo tempo que reforça o papel internacional da Ucrânia como doador de segurança".

"Através dos seus conhecimentos e tecnologias, o nosso país ajudará a Arábia Saudita a melhorar as suas capacidades para combater as ameaças aéreas".

Depois de se ter encontrado com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman Al Saud, Zelenskyy afirmou que a Ucrânia está pronta "a partilhar os seus conhecimentos e sistemas para cooperar com a Arábia Saudita na proteção de vidas".

"Há cinco anos que os ucranianos têm vindo a resistir ao mesmo tipo de ataques terroristas - mísseis balísticos e drones - que o regime iraniano está atualmente a levar a cabo no Médio Oriente e na região do Golfo".

O presidente ucraniano admitiu que a Arábia Saudita "tem capacidades que interessam à Ucrânia".

Zelenskyy não forneceu mais pormenores durante a sua visita. Nas suas declarações anteriores, deixou claro o que Kiev pretende acima de tudo: defesa aérea contra os mísseis balísticos russos. Zelenskyy também reuniu com especialistas ucranianos em anti-drones que foram destacados para a Arábia Saudita há mais de uma semana.

"Mesmo em tão pouco tempo, os especialistas ucranianos puderam partilhar os seus conhecimentos", afirmou. "A experiência da Ucrânia é única e reconhecida como tal, e é por isso que toda a gente está tão interessada nas nossas tecnologias e experiência".

A Ucrânia enviou mais de 200 dos seus próprios especialistas em controlo de drones para a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Qatar. Zelenskyy disse a jornalistas via WhatsApp na semana passada que cerca de 30 outros estavam a caminho da Jordânia e do Kuwait.

A sua visita à região do Golfo ocorre num momento de força para Kiev, uma vez que as defesas aéreas da Ucrânia atingiram uma impressionante taxa de interceção de 97% contra os drones russos no último ataque de Moscovo.

Cooperação no Golfo, uma questão de segurança europeia

Falando na Cimeira da Força Expedicionária Conjunta (JEF), realizada em Helsínquia na quinta-feira, Zelenskyy enquadrou o envolvimento da Ucrânia no Golfo como uma contribuição para a segurança global e a estabilidade energética.

"Isto é importante porque a segurança energética - e o custo de vida, especialmente na Europa - depende do petróleo, do gás e de outros recursos, e de mercados globais estáveis".

A Europa deve ter "plena capacidade para produzir todos os tipos de sistemas de defesa aérea e mísseis", incluindo proteção contra drones, mísseis de cruzeiro e ameaças balísticas.

"Não podemos depender da indústria de outros parceiros. Temos de confiar na nossa própria indústria aqui na Europa", afirmou Zelenskyy.

O seu apelo ao aumento da produção de defesa europeia e os novos acordos assinados na região do Golfo surgem entre notícias de que os EUA poderão redirecionar a ajuda militar prevista para a Ucrânia para o Médio Oriente.

Esta medida deixaria a defesa aérea da Ucrânia extremamente vulnerável e exposta aos ataques de mísseis balísticos russos, que Moscovo tem intensificado.

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