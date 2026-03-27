Ucrânia e Arábia Saudita anunciam cooperação no domínio da defesa no primeiro acordo de Kiev no Golfo

A Ucrânia e a Arábia Saudita chegaram a acordo sobre a cooperação em matéria de defesa no contexto da guerra com o Irão e dos ataques de drones de Teerão contra os países vizinhos, tendo Kiev assinado o seu primeiro acordo deste tipo no Golfo.

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O acordo foi assinado em Jeddah, na quinta-feira, durante a visita do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy à Arábia Saudita, um mês após o início da guerra com o Irão.

Kiev afirma que o documento "estabelece as bases para futuros contratos, cooperação tecnológica e investimento, ao mesmo tempo que reforça o papel internacional da Ucrânia como doador de segurança".

"Através dos seus conhecimentos e tecnologias, o nosso país ajudará a Arábia Saudita a melhorar as suas capacidades para combater as ameaças aéreas".

Depois de se ter encontrado com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman Al Saud, Zelenskyy afirmou que a Ucrânia está pronta "a partilhar os seus conhecimentos e sistemas para cooperar com a Arábia Saudita na proteção de vidas".

"Há cinco anos que os ucranianos têm vindo a resistir ao mesmo tipo de ataques terroristas - mísseis balísticos e drones - que o regime iraniano está atualmente a levar a cabo no Médio Oriente e na região do Golfo".

O presidente ucraniano admitiu que a Arábia Saudita "tem capacidades que interessam à Ucrânia".

Zelenskyy não forneceu mais pormenores durante a sua visita. Nas suas declarações anteriores, deixou claro o que Kiev pretende acima de tudo: defesa aérea contra os mísseis balísticos russos. Zelenskyy também reuniu com especialistas ucranianos em anti-drones que foram destacados para a Arábia Saudita há mais de uma semana.

"Mesmo em tão pouco tempo, os especialistas ucranianos puderam partilhar os seus conhecimentos", afirmou. "A experiência da Ucrânia é única e reconhecida como tal, e é por isso que toda a gente está tão interessada nas nossas tecnologias e experiência".

A Ucrânia enviou mais de 200 dos seus próprios especialistas em controlo de drones para a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Qatar. Zelenskyy disse a jornalistas via WhatsApp na semana passada que cerca de 30 outros estavam a caminho da Jordânia e do Kuwait.

A sua visita à região do Golfo ocorre num momento de força para Kiev, uma vez que as defesas aéreas da Ucrânia atingiram uma impressionante taxa de interceção de 97% contra os drones russos no último ataque de Moscovo.

Cooperação no Golfo, uma questão de segurança europeia

Falando na Cimeira da Força Expedicionária Conjunta (JEF), realizada em Helsínquia na quinta-feira, Zelenskyy enquadrou o envolvimento da Ucrânia no Golfo como uma contribuição para a segurança global e a estabilidade energética.

"Isto é importante porque a segurança energética - e o custo de vida, especialmente na Europa - depende do petróleo, do gás e de outros recursos, e de mercados globais estáveis".

A Europa deve ter "plena capacidade para produzir todos os tipos de sistemas de defesa aérea e mísseis", incluindo proteção contra drones, mísseis de cruzeiro e ameaças balísticas.

"Não podemos depender da indústria de outros parceiros. Temos de confiar na nossa própria indústria aqui na Europa", afirmou Zelenskyy.

O seu apelo ao aumento da produção de defesa europeia e os novos acordos assinados na região do Golfo surgem entre notícias de que os EUA poderão redirecionar a ajuda militar prevista para a Ucrânia para o Médio Oriente.

Esta medida deixaria a defesa aérea da Ucrânia extremamente vulnerável e exposta aos ataques de mísseis balísticos russos, que Moscovo tem intensificado.