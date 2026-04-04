Cerca de dois terços dos russos (64%) estão convencidos de que chegou a altura de avançar para conversações de paz e para o fim da guerra na Ucrânia, segundo um inquérito de opinião pública realizado em março pelo Centro Levada (fonte em russo).

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De acordo com o relatório, os argumentos principais dos apoiantes da paz são os seguintes:

"Há demasiadas baixas e perdas" - 43%;

"Ninguém precisa de guerra, estamos fartos" - 22%;

"As pessoas precisam de paz" - 17%;

"A guerra está a arrastar-se há demasiado tempo" - 11%.

Apenas um quarto dos residentes russos, ou seja, 24% dos inquiridos, estão convencidos de que a ação militar deve continuar.

Mas, ainda segundo o The Insider (fonte em russo), este número é metade do registado nas primeiras semanas da invasão, na primavera de 2022, quando eram cerca de metade.

Os apoiantes da continuação da guerra citaram os seguintes argumentos em apoio da sua posição:

"É necessário levá-la até ao fim, terminar o que foi iniciado" - 36%;

"As negociações de paz são inúteis" - 23%;

"É necessário vencer, a vitória será nossa" - 21%;

"É necessário destruir ou erradicar o fascismo/nazismo" - 17%.

O nível de apoio às ações das forças armadas russas na Ucrânia continua elevado e manteve-se praticamente inalterado nos últimos meses - 72% em março de 2026.

A guerra conta com o apoio principalmente da geração mais velha, especialmente dos apoiantes de Vladimir Putin, que continuam a confiar na informação veiculada pelos canais de televisão estatais.

Ao mesmo tempo, como nota o The Insider (fonte em russo), a insatisfação geral com o rumo do governo está a crescer na Rússia - a percentagem dos que pensam que o país está no caminho errado subiu de 16% há um ano para 26% em março deste ano. Este valor é o mais elevado desde julho de 2023.

A sondagem nacional do Centro Levada foi realizada de 18 a 26 de março de 2026, utilizando uma amostra de 1618 residentes urbanos e rurais, com 18 anos ou mais. Os inquiridos vivem em 137 povoações e 50 territórios da Federação da Rússia.