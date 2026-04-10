Estarão os pequenos retalhistas em França a favor de trabalhar no dia 1 de maio?

Será que as padarias e as floristas francesas poderão em breve obrigar os seus empregados a trabalhar no dia 1 de maio, um dia que historicamente é feriado?

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É este o objetivo de um projeto de lei (fonte em francês) aprovado pelo Senado no verão passado. Colocado na ordem do dia da Assembleia Nacional em janeiro, o texto foi adiado por falta de tempo. Será finalmente examinado na sexta-feira, 10 de abril.

Apresentado por dois senadores centristas e apoiado pelo governo, o projeto de lei tem por objetivo permitir aos padeiros e floristas "a liberdade de abrir no dia 1 de maio."

Num vídeo publicado nas suas redes sociais, Gabriel Attal, chefe dos deputados macronistas, destaca uma "situação absurda e injusta", afirmando que "um McDonald's pode abrir, mas não uma padaria artesanal".

"No entanto, pedem para poder trabalhar no dia 1 de maio", garante o líder do Ensemble pour la République (EPR), encenando ele próprio a comprar duas baguetes e afirmando que se trata de uma "lei de bom senso."

Para Marion Scheip, fundadora e gerente da Parenthèse florale, no 7.º distrito de Lyon, o mais importante é "dar clareza e um enquadramento". "No ano passado, a lei era uma confusão total, porque cada um tinha a sua própria interpretação", explica.

Em declarações à Euronews, admite que o seu caso é "especial", uma vez que pode abrir a sua loja sozinha no dia 1 de maio, como fez nos anos anteriores.

A empresária diz também que já discutiu o assunto com os seus empregados. " Como é um trabalho que lhes apaixona e é um momento de festa, sempre me disseram que queriam estar presentes", continua, acrescentando que o mesmo acontece noutros feriados.

"No ano passado, algumas pessoas perguntaram-me se precisavam de trabalhar no dia 1 de maio. Até à data, os regulamentos não o permitiam. No entanto, se a lei for aprovada, poder-se-ão considerar as implicações financeiras, uma vez que no dia 1 de maio "não é realmente rentável para os floristas". "É realmente necessário estar completamente aberto? Não tenho a certeza", diz a gerente.

1 de maio, uma abertura possível mas difícil

"Parece simples e óbvio", diz Prisca Thevenot. "Mas, obviamente, não para a esquerda", cuja maioria se opõe a esta proposta de lei.

Num vídeo publicado no X, a deputada do EPR explica os pormenores desta proposta.

Estas empresas já podem abrir no dia 1 de maio, mas sem obrigar os seus empregados a trabalhar. "Se abrirem, vão ter de gerir todo o trabalho: cozinha, produção, vendas, caixa. Tudo para uma só pessoa", diz, usando o exemplo de uma padaria. " Não é uma realidade, é um pesadelo", continua, afirmando que "muitos desanimam e não abrem".

Foi o caso de Marina Prime, gerente de uma franquia da Maison Bécam em Rennes. Optou por não abrir em 2025 "porque é impossível", explica.

Entrevistada pela Euronews, diz que abriria a sua padaria se a lei fosse aprovada, "porque somos um serviço de proximidade e as pessoas também querem pão fresco no dia 1 de maio. Sei que se estiver aberta, as pessoas vão ficar contentes e vão agradecer-nos."

No entanto, há um ponto obscuro: a rentabilidade. "As pessoas virão? Não sei. E vai depender também da abertura de outras padarias em Rennes. Talvez eu perca a minha margem. Mas, acima de tudo, é um serviço ao público", acrescenta a proprietária.

"As pessoas que pedem a alteração da lei não são os padeiros", declarou Sophie Binet, secretária-geral da CGT, num post no X. "São os grupos de panificação que pedem a alteração da lei. São os grupos industriais de panificação, como Paul, Brioche Dorée ou Marie Blachère, que tem 800 pontos de venda e 11 mil empregados", continuou.

Baseado no voluntariado

Prisca Thévenot também refuta o argumento de que esta lei "põe em causa os direitos dos trabalhadores". "Isso não é verdade. Ninguém está a falar de obrigações, estamos a falar de trabalho voluntário", garante.

O texto especifica ainda que um trabalhador que se recuse a trabalhar no dia 1 de maio "não pode ser objeto de uma medida discriminatória [...]. A recusa não constitui falta nem motivo de despedimento."

Este argumento é contestado por (fonte em francês) Luc Triangle, secretário-geral da Confederação Sindical Internacional (CSI). " Deixar a escolha de trabalhar, ou não, no dia 1 de maio por voluntarismo não pode funcionar, porque o facto de se oferecer para trabalhar para um empregador é sempre muito relativo", afirma.

"Se o voluntariado fosse suficiente, não haveria necessidade de um Código do Trabalho", acrescenta.

Sophie Binet concorda."Convido-os a virem conhecer os empregados que trabalham ao domingo: já não recebem o dobro, ou mesmo mais. Por vezes, isso é imposto no contrato. Lembrem-se que é o patrão que fixa o salário e as horas, que define o conteúdo do trabalho e que pode despedir", acrescenta. "Por isso, o 'voluntarismo' perante o patrão é sempre muito relativo."

Tal como Marina Prime, Abdallah Hbila, gerente de La Fournée Parisienne, em Montreuil, diz que a maior parte dos seus empregados já se ofereceu para trabalhar no dia 1 de maio. Na sua opinião, a abertura nesse dia representa um _"_benefício financeiro real", explicou à Euronews. No entanto, diz que precisa de pelo menos um empregado. "Não consigo fazê-lo sozinho. Por isso, se a lei for aprovada, estarei aberto no dia 1 de maio".

Um dia com salário a dobrar?

Prisca Thévenot também garante que _"_trabalhar no dia 1 de maio significa receber mais. Por isso, é uma oportunidade para quem quer ganhar mais".

Gabriel Attal, por seu lado, fala de um"dia de pagamento a dobrar".

"Já nos pagam no dia 1 de maio sem termos de ir trabalhar", afirma a CGT num comunicado de imprensa (fonte em francês). "É um feriado como nenhum outro. Se tivemos de trabalhar um dia a mais, é normal que nos paguem um dia a mais! Este argumento é uma grande aldrabice", denuncia o sindicato.

"Prolongar o trabalho no dia 1 de maio é abrir a porta à abolição do único dia feriado que deve ser trabalhado e pago", afirma Sophie Binet.

"Isto não ajudaria as pequenas empresas artesanais, mas tornaria o trabalho nesse dia comum para milhões de trabalhadores."

Que empresas serão afetadas?

Embora Gabriel Attal e Prisca Thévenot concentrem-se nas padarias e floristas, estas não são as únicas empresas potencialmente afetadas pela abertura a 1 de maio.

O projeto de lei especifica várias categorias de estabelecimentos, incluindo os que _"_fabricam produtos alimentares para consumo imediato", os que "têm como única atividade a venda a retalho de produtos alimentares", os que "vendem flores naturais" e os que "exercem atividades culturais".

Sophie Binet considera que esta alteração vai "beneficiar os grandes grupos que estão a esfregar as mãos", citando o Carrefour, Auchan, FNAC e Interflora.

De acordo com o secretário-geral da CGT, esta lei vai afetar "pelo menos 1,4 milhões de trabalhadores".

"Se amanhã as lojas nos obrigarem a trabalhar no dia 1 de maio, quem é que vai beneficiar mais? O padeiro do centro da cidade e os seus dois empregados, ou a direção das lojas Carrefour e Auchan da periferia?", deixa a reflexão.