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Primeiro navio de cruzeiro a transitar pelo Estreito de Ormuz desde o início da guerra com o Irão

O navio de cruzeiro Celestyal Discovery com partida de Rodes, 30 de julho de 2025
O navio de cruzeiro Celestyal Discovery com partida de Rodes, 30 de julho de 2025 Direitos de autor  CC BY-SA 4.0/Pjotr Mahhonin
Direitos de autor CC BY-SA 4.0/Pjotr Mahhonin
De Gavin Blackburn & euronews
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O Irão e os EUA afirmaram que a via navegável estratégica, que tem estado efetivamente fechada desde o início da guerra, estará totalmente aberta ao tráfego comercial durante o resto do cessar-fogo.

O navio de passageiros Celestyal Discovery, com bandeira de Malta, que alegadamente navegava apenas com tripulação e com destino a Omã, partiu de Dubai na sexta-feira e atravessou com sucesso o Estreito de Ormuz, segundo mostrou a aplicação de localização marítima MarineTraffic.

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O Celestyal Discovery, que esteve atracado 47 dias, deverá chegar a Omã no sábado, de acordo com o localizador.

As primeiras notícias transmitidas pelos jornalistas da Euronews no terreno, na noite de sexta-feira, indicavam que os navios de cruzeiro que se encontravam retidos nos portos do Golfo — dois em Doha, dos quais um pertence à empresa alemã TUI, e um em Abu Dhabi — se prepararam, entretanto, para partir ou já partiram, um sinal evidente de que o tráfego pelo Estreito de Ormuz foi retomado.

Outros navios de cruzeiro foram identificados em aplicações de monitorização do tráfego marítimo como estando em movimento, tendo o Celestyal Journey partido do porto de Doha na sexta-feira à noite, entre um número significativo de navios que se lançaram a atravessar o estreito após o anúncio.

Tráfego marítimo no Estreito de Ormuz na noite de 17 de abril de 2026
Tráfego marítimo no Estreito de Ormuz na noite de 17 de abril de 2026 MarineTraffic app

Horas antes, o Irão e os EUA anunciaram que esta via navegável estratégica, que se encontra efetivamente encerrada desde o início da guerra, a 28 de fevereiro, estará totalmente aberta ao tráfego comercial durante o resto do período de cessar-fogo.

O tráfego pelo Estreito de Ormuz, por onde transitava um quinto do abastecimento mundial de petróleo bruto e gás natural liquefeito antes da guerra, está praticamente bloqueado há quase dois meses.

O atual cessar-fogo de duas semanas está previsto para terminar a 22 de abril, mas Trump já deu a entender que estaria disposto a prorrogá-lo, tendo em conta os progressos positivos no sentido de uma resolução.

Os EUA lançaram o seu próprio bloqueio naval aos portos iranianos, que entrou em vigor na segunda-feira, tendo o presidente Donald Trump advertido que quaisquer navios de ataque seriam "eliminados" caso tentassem violá-lo.

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