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Nobel da Paz iraniana Narges Mohammadi transferida da prisão para um hospital após enfarte

Narges Mohammadi
Narges Mohammadi Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Euronews Farsi
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Fontes próximas da defensora dos direitos humanos suspeitam que terá sofrido um enfarte na prisão e temem que a transferência para o hospital tenha sido demasiado tardia.

A Fundação Narges Mohammadi afirma que a ativista detida foi transferida da prisão para um hospital após uma “deterioração catastrófica do seu estado de saúde”.

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Narges Mohammadi foi detida à margem de uma manifestação de protesto na cidade de Mashhad, poucas semanas antes de começarem, em janeiro, as manifestações nacionais contra o governo. Posteriormente, foi transferida para uma prisão em Zanjan.

Os seus apoiantes vinham alertando há meses para o seu estado de saúde, tendo anunciado no final de março que tinha sofrido um suspeito enfarte, mas não recebera tratamento médico adequado.

A família de Mohammadi descreveu a transferência para o hospital como uma “medida de última hora” e manifestou receio de que possa ter acontecido “tarde demais”.

“Segundo o neurologista, apesar dos graves problemas cardíacos, tratar da situação neurológica é agora a prioridade clínica”, afirmou Mustafa Nili, advogado de Mohammadi.

Narges Mohammadi, de 53 anos, foi várias vezes detida no Irão nas últimas décadas devido ao seu ativismo. Tornou-se uma figura de referência na defesa dos direitos humanos no país e é frequentemente descrita por jovens que participam em manifestações contra o governo como um símbolo de resistência.

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