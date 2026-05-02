Fontes próximas da defensora dos direitos humanos suspeitam que terá sofrido um enfarte na prisão e temem que a transferência para o hospital tenha sido demasiado tardia.
A Fundação Narges Mohammadi afirma que a ativista detida foi transferida da prisão para um hospital após uma “deterioração catastrófica do seu estado de saúde”.
Narges Mohammadi foi detida à margem de uma manifestação de protesto na cidade de Mashhad, poucas semanas antes de começarem, em janeiro, as manifestações nacionais contra o governo. Posteriormente, foi transferida para uma prisão em Zanjan.
Os seus apoiantes vinham alertando há meses para o seu estado de saúde, tendo anunciado no final de março que tinha sofrido um suspeito enfarte, mas não recebera tratamento médico adequado.
A família de Mohammadi descreveu a transferência para o hospital como uma “medida de última hora” e manifestou receio de que possa ter acontecido “tarde demais”.
“Segundo o neurologista, apesar dos graves problemas cardíacos, tratar da situação neurológica é agora a prioridade clínica”, afirmou Mustafa Nili, advogado de Mohammadi.
Narges Mohammadi, de 53 anos, foi várias vezes detida no Irão nas últimas décadas devido ao seu ativismo. Tornou-se uma figura de referência na defesa dos direitos humanos no país e é frequentemente descrita por jovens que participam em manifestações contra o governo como um símbolo de resistência.