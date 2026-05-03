O Irão executou mais dois indivíduos acusados de "espionagem a favor de Israel", numa altura em que prossegue uma nova vaga de execuções no país.

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O chefe do poder judicial iraniano rejeitou as pressões internacionais no sentido de suspender as execuções, afirmando que as autoridades não mostrariam "qualquer clemência" na execução das sentenças.

De acordo com os meios de comunicação social iranianos, Yaqoub Karimpour e Nasser Bakarzadeh foram executados depois de terem sido condenados por cooperação com Israel.

A justiça iraniana declarou que Karimpour tinha "cooperado efetivamente" com a Mossad durante a guerra dos 12 dias de junho de 2025, transmitindo informações nacionais sensíveis aos serviços secretos israelitas. As suas sentenças de morte foram confirmadas pelo Supremo Tribunal do Irão.

A Agência de Notícias dos Activistas dos Direitos Humanos (HRANA) já tinha alertado para a execução iminente da dupla. O grupo identificou Karimpour como um seguidor da minoria religiosa Yarsan, também conhecida como Ahl-e Haqq (Povo da Verdade), e Bakarzadeh como um prisioneiro político curdo.

De acordo com a HRANA, Karimpour, de 41 anos de idade, foi detido em junho de 2025 e, durante toda a sua detenção, foi-lhe negado o acesso a um advogado e as visitas da sua família. Foi mantido durante cerca de dois meses sob segurança e pressionado a obter confissões forçadas.

Nasser Bakrzadeh foi preso em dezembro de 2023 e foi várias vezes condenado à morte pelo Tribunal Revolucionário da Úrmia sob a acusação de "espionagem a favor de Israel".

Um ficheiro áudio recentemente divulgado, atribuído a Nasser Bakrzadeh, do interior da prisão de Urmia, cita-o como tendo dito: "A cada momento vejo a minha própria morte".

A justiça iraniana afirma que ele recolheu os dados de altas personalidades políticas e religiosas, bem como as coordenadas de locais-chave, incluindo a zona de Natanz, e enviou-os a um oficial da Mossad.

Nas últimas semanas, paralelamente aos ataques militares dos EUA e de Israel, as autoridades iranianas executaram um número significativo de detidos acusados de "espionagem". A organização de defesa dos direitos humanos Hengaw informou que, só em abril de 2026, foram executados pelo menos 26 prisioneiros nas prisões iranianas.

De acordo com a organização, pelo menos 14 presos políticos e uma mulher encontravam-se entre os condenados à morte.

Gholamhossein Mohseni Ejei, o chefe do poder judicial iraniano, respondeu recentemente às críticas e pressões internacionais dizendo: "O aparelho político e a propaganda do inimigo agressor dizem que 'tal e tal criminoso não deve responder pelos seus actos e ser executado'.' Quem sois vós para usar tal retórica? Não mostraremos certamente negligência ou clemência em processar e punir legalmente qualquer criminoso cujas mãos estejam manchadas com o sangue do nosso povo, e não prestamos atenção à fanfarronice das potências arrogantes e dos seus porta-vozes de propaganda."

As organizações internacionais de defesa dos direitos humanos, bem como o gabinete dos direitos humanos da ONU, têm manifestado repetidamente a sua preocupação com a vaga de execuções no Irão e com a forma como as autoridades as utilizam para espalhar o medo na sociedade.