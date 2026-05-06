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Conselheiros de Trump instam China a tirar partido dos laços com Irão para reabrir Estreito de Ormuz

ARQUIVO - O vice-presidente dos EUA, JD Vance, e funcionários da administração Trump participam numa cerimónia de chegada ao relvado sul da Casa Branca, terça-feira, 28 de abril de 2026, em Washington
ARQUIVO - O vice-presidente dos EUA, JD Vance, e funcionários da administração Trump participam numa cerimónia de chegada ao relvado sul da Casa Branca, terça-feira, 28 de abril de 2026, em Washington Direitos de autor  AP Photo/Julia Demaree Nikhinson, file
Direitos de autor AP Photo/Julia Demaree Nikhinson, file
De Malek Fouda
Publicado a Últimas notícias
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O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e o secretário do Tesouro, Scott Bessent, manifestaram a necessidade de a China tirar partido das suas relações estreitas com Teerão para reabrir o estratégico Estreito de Ormuz, em nome dos "seus próprios interesses".

A Casa Branca está a pedir à China que use a sua influência junto do Irão para reabrir o Estreito de Ormuz, poucos dias antes de o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente chinês, Xi Jinping, se reunirem numa cimeira muito aguardada em Pequim.

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O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, apelou aos responsáveis chineses para que utilizem a visita do ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, à China para instar Teerão a libertar-se do estrangulamento da importante via fluvial.

O ministro chinês dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi, reuniu-se com Araghchi na quarta-feira, informou a agência noticiosa oficial chinesa Xinhua.

"Espero que os chineses lhe digam o que precisa de ser dito", disse Rubio durante um briefing na Casa Branca na terça-feira. "Que o que estão a fazer está a deixá-los totalmente isolado".

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, após a conferência de imprensa de terça-feira.
O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, após a conferência de imprensa de terça-feira. Jacquelyn Martin/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.

O principal diplomata norte-americano afirmou ainda que Pequim foi mais afetada do que Washington pelo encerramento efetivo do estreito pelo Irão durante a guerra que os EUA e Israel iniciaram a 28 de fevereiro.

A economia de Pequim, orientada para a exportação, depende dos carregamentos que atravessam o estreito. A China também importa cerca de metade do seu petróleo bruto e quase um terço do seu gás natural liquefeito do Médio Oriente, de acordo com a Administração Geral das Alfândegas da China.

"É do interesse da China que o Irão deixe de fechar o estreito", afirmou Rubio.

Um diplomata familiarizado com o assunto disse também à AP, na terça-feira, que os EUA têm vindo a desenvolver sérios esforços para persuadir a China a abster-se de vetar a mais recente resolução apoiada pelos EUA no Conselho de Segurança das Nações Unidas, destinada a abrir o estreito e a condenar as ações do Irão.

ARQUIVO - O presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente da China, Xi Jinping, apertam as mãos antes de um encontro na Coreia do Sul, 30 de outubro de 2025
ARQUIVO - O presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente da China, Xi Jinping, apertam as mãos antes de um encontro na Coreia do Sul, 30 de outubro de 2025 Mark Schiefelbein/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

No mês passado, a China e a Rússia - os dois aliados de Teerão no Conselho - vetaram uma resolução anterior sobre o Estreito de Ormuz, afirmando que esta ia demasiado longe e não condenava os EUA e Israel pelos ataques que deram início à guerra.

A pressão de Rubio para que a China se envolva mais veio depois de o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, ter dito na segunda-feira que o Irão seria um dos pontos principais da agenda quando Trump se encontrasse com o seu homólogo chinês, naquela que é a primeira visita de um presidente dos EUA à China desde a visita de Trump em 2017.

O encerramento efetivo do estreito está a ter um enorme impacto na Ásia em geral, um fator que parece ter informado os esforços do governo chinês para consultar o Paquistão para ajudar a mediar um cessar-fogo de duas semanas.

Trump disse acreditar que a China desempenhou um papel importante ao encorajar o Irão a concordar com um frágil cessar-fogo que foi forjado no mês passado.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, numa imagem de arquivo.
O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, numa imagem de arquivo. Jacquelyn Martin/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.

Três diplomatas que estavam familiarizados com os esforços da China nos bastidores também confirmaram que Pequim, o maior comprador de petróleo iraniano, usou a sua influência para levá-los de volta à mesa de negociações quando as negociações pareciam à beira do colapso.

Mas a administração republicana acredita que a China ainda pode fazer mais para se envolver na reabertura da importante via navegável ao tráfego marítimo internacional.

"A ameaça de ataques do Irão fechou o estreito - nós estamos a reabri-lo", disse Bessent numa entrevista. "Por isso, exorto os chineses a juntarem-se a nós no apoio a esta operação internacional".

Bessent acrescentou que a guerra no Irão ocupa um lugar de destaque na agenda do presidente para discutir com Xi. Outras questões importantes incluem o comércio, os laços bilaterais e as exigências da China para que os EUA reduzam as suas vendas de armas a Taiwan, uma ilha autónoma que Pequim considera como a sua própria província separatista.

Outras fontes • AP

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