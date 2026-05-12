Homem acusado de tentar matar Trump no jantar dos correspondentes da Casa Branca declara-se inocente

Para além da acusação de tentativa de assassinato, Cole Tomas Allen é também acusado de agressão a um agente federal com uma arma mortífera e de duas outras acusações relativas a armas de fogo.
O homem acusado de invadir o jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca armado com pistolas e facas declarou-se inocente na segunda-feira das acusações de ter tentado matar o presidente Donald Trump e de ter disparado uma caçadeira contra um agente dos Serviços Secretos que tentou impedir o ataque.
Cole Tomas Allen estava algemado e vestido com um uniforme laranja da prisão quando compareceu no tribunal federal para a sua acusação.
Allen não falou durante a breve audiência. Os seus advogados pediram ao juiz Trevor McFadden que não envolvesse pelo menos dois altos funcionários do Departamento de Justiça, impedindo-os de se envolverem diretamente na sua acusação, porque poderiam ser considerados vítimas ou testemunhas no caso, criando um potencial conflito de interesses.
Segundo as autoridades, o procurador-geral em exercício, Todd Blanche, e a procuradora Jeanine Pirro estavam presentes no evento quando Allen atravessou um posto de controlo de segurança e disparou uma caçadeira contra um agente dos Serviços Secretos.
O advogado de defesa Eugene Ohm disse que a defesa iria provavelmente tentar que todo o gabinete de Pirro não estivesse envolvido no caso.
McFadden não se pronunciou sobre esta questão, mas pediu aos advogados de Allen que explicassem o possível âmbito do seu pedido de recusa.
Um agente dos Serviços Secretos foi baleado uma vez com um colete à prova de bala durante o ataque de 25 de abril no Washington Hilton, que perturbou e acabou por provocar o fim antecipado de um dos eventos anuais de maior visibilidade na capital dos EUA.
Allen, 31 anos, de Torrance, Califórnia, ficou ferido mas não foi atingido. O seu regresso ao tribunal está previsto para 29 de junho.
Para além da acusação de tentativa de assassínio, Allen é também acusado de agressão a um agente federal com uma arma mortífera e de duas outras acusações relativas a armas de fogo.
Pode ser condenado a uma pena máxima de prisão perpétua se for condenado apenas pela acusação de tentativa de assassínio.
Após a detenção, Allen foi colocado sob vigilância por risco de suicídio, mas os funcionários da prisão retiraram-lhe entretanto esse estatuto.
Os advogados de Allen queixaram-se de que ele tinha sido desnecessariamente confinado numa sala almofadada com iluminação constante, repetidamente revistado e colocado em celas de contenção fora da sua cela.
Allen disse aos agentes do FBI que não esperava sobreviver ao ataque, o que poderia ajudar a explicar o facto de ter sido considerado como um possível risco de suicídio, disse um procurador do Departamento de Justiça.