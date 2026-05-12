Homem acusado de tentar matar Trump no jantar dos correspondentes da Casa Branca declara-se inocente

O homem acusado de invadir o jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca armado com pistolas e facas declarou-se inocente na segunda-feira das acusações de ter tentado matar o presidente Donald Trump e de ter disparado uma caçadeira contra um agente dos Serviços Secretos que tentou impedir o ataque.

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Cole Tomas Allen estava algemado e vestido com um uniforme laranja da prisão quando compareceu no tribunal federal para a sua acusação.

Allen não falou durante a breve audiência. Os seus advogados pediram ao juiz Trevor McFadden que não envolvesse pelo menos dois altos funcionários do Departamento de Justiça, impedindo-os de se envolverem diretamente na sua acusação, porque poderiam ser considerados vítimas ou testemunhas no caso, criando um potencial conflito de interesses.

Segundo as autoridades, o procurador-geral em exercício, Todd Blanche, e a procuradora Jeanine Pirro estavam presentes no evento quando Allen atravessou um posto de controlo de segurança e disparou uma caçadeira contra um agente dos Serviços Secretos.

Esta imagem, contida num processo judicial do Departamento de Justiça, mostra Cole Tomas Allen no seu quarto de hotel em Washington, 25 de abril de 2026 AP Photo

O advogado de defesa Eugene Ohm disse que a defesa iria provavelmente tentar que todo o gabinete de Pirro não estivesse envolvido no caso.

McFadden não se pronunciou sobre esta questão, mas pediu aos advogados de Allen que explicassem o possível âmbito do seu pedido de recusa.

Um agente dos Serviços Secretos foi baleado uma vez com um colete à prova de bala durante o ataque de 25 de abril no Washington Hilton, que perturbou e acabou por provocar o fim antecipado de um dos eventos anuais de maior visibilidade na capital dos EUA.

Allen, 31 anos, de Torrance, Califórnia, ficou ferido mas não foi atingido. O seu regresso ao tribunal está previsto para 29 de junho.

Para além da acusação de tentativa de assassínio, Allen é também acusado de agressão a um agente federal com uma arma mortífera e de duas outras acusações relativas a armas de fogo.

Pode ser condenado a uma pena máxima de prisão perpétua se for condenado apenas pela acusação de tentativa de assassínio.

Agentes do FBI deslocam-se a uma residência ligada a Cole Tomas Allen em Torrance, 26 de abril de 2026 AP Photo

Após a detenção, Allen foi colocado sob vigilância por risco de suicídio, mas os funcionários da prisão retiraram-lhe entretanto esse estatuto.

Os advogados de Allen queixaram-se de que ele tinha sido desnecessariamente confinado numa sala almofadada com iluminação constante, repetidamente revistado e colocado em celas de contenção fora da sua cela.

Allen disse aos agentes do FBI que não esperava sobreviver ao ataque, o que poderia ajudar a explicar o facto de ter sido considerado como um possível risco de suicídio, disse um procurador do Departamento de Justiça.