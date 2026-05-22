Nos Estados Unidos, já começou a disputa pela sucessão do movimento político de Donald Trump, apesar de as primárias republicanas de 2028 ainda estarem longe.

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Para já, a corrida parece cada vez mais um duelo entre o vice‑presidente JD Vance e o secretário de Estado Marco Rubio.

Ambos procuram apresentar‑se como o sucessor natural de Trump, mas incarnam visões muito diferentes do que poderá ser um movimento “MAGA pós‑Trump” (“Make America Great Again”).

Por agora, Vance continua em vantagem. Conta com as vantagens estruturais que normalmente tornam difícil derrotar um vice‑presidente em primárias presidenciais: proximidade ao poder, visibilidade constante e uma quase automática reivindicação de continuidade.

Na Conferência de Ação Política Conservadora, em fevereiro, Vance venceu folgadamente uma sondagem informal sobre possíveis candidatos republicanos para 2028, com 61%.

Jim McLaughlin, o responsável pela sondagem, afirmou que Vance ganhou por ser “visto como o mais parecido possível com Donald Trump”.

Essa perceção é crucial entre os apoiantes MAGA.

Além disso, Vance tem peso na angariação de fundos enquanto responsável pela área financeira do Comité Nacional Republicano (RNC), o que lhe dá um papel central nos fluxos de dinheiro do partido.

O vice‑presidente dos EUA, JD Vance, discursa durante uma visita à Ex‑Guard Industries, a 5 de maio de 2026, em Des Moines, Iowa. (AP Photo/Charlie Neibergall) AP Photo

Trump sugeriu várias vezes que JD Vance é o herdeiro mais provável do movimento MAGA, embora sem avançar com um apoio formal.

“Vance tornou‑se herdeiro aparente quando Trump o escolheu como candidato a vice‑presidente em 2024”, afirmou Kyle Kondik, que acompanha a disputa republicana no Center for Politics da Universidade de Virgínia. “Mas Trump pode mudar de opinião num instante.”

Como vários membros republicanos do Congresso que caíram em desgraça junto de Trump bem recordam, o apoio do antigo presidente continua a ser decisivo para fazer ou desfazer um candidato em primárias republicanas.

As primeiras sondagens republicanas e inquéritos entre ativistas conservadores continuam a colocar Vance bem à frente de Rubio.

O estilo confrontacional do vice‑presidente aproxima‑se muito do instinto de combate político de Trump. Nas aparições mais recentes na Casa Branca, Vance tem apostado em trocas de argumentos duras com jornalistas e defendido sem hesitação as políticas mais controversas de Trump.

Para muitos militantes de base, isso faz dele o herdeiro autêntico: alguém que acredita no trumpismo em vez de apenas o adaptar.

A fragilidade de Vance é ser ainda menos popular do que o próprio Trump.

Mesmo assim, de acordo com uma sondagem do Pew Research Center realizada este ano, continua a ser muito mais reconhecido pelos eleitores americanos do que a maioria das outras figuras da administração Trump – apenas o próprio Trump e o secretário da Saúde e Serviços Humanos, Robert F. Kennedy Jr., são mais conhecidos.

A ascensão de Rubio no último ano transformou aquilo que inicialmente parecia uma coroação de Vance numa disputa real.

O secretário de Estado Marco Rubio fala à comunicação social antes de embarcar no avião na base aérea de Homestead, a 21 de maio de 2026. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson, Pool) AP Photo

Como secretário de Estado, Rubio tornou‑se uma das figuras mais visíveis da administração, sobretudo durante a crise com o Irão e em períodos de maior tensão geopolítica.

Financiadores e estrategas republicanos que antes davam JD Vance como sucessor inevitável discutem cada vez mais Rubio como alternativa séria, segundo uma sondagem da ABC News.

O próprio Donald Trump alimentou a especulação, elogiando publicamente ambos e chegando a avançar a ideia de um “bilhete de sonho” que os junte.

A questão de fundo, porém, não é apenas quem vence, mas que tipo de Partido Republicano surgirá depois de Trump.

Vance representa um MAGA ideológico na sua forma mais pura. Fala a linguagem do ressentimento cultural, do nacionalismo populista e do sentimento anti‑elite com mais à‑vontade do que quase qualquer outro republicano.

Rubio, pelo contrário, representa uma tentativa de colocar o MAGA numa base mais tradicional e institucional.

Há dez anos, Rubio era visto como um internacionalista republicano convencional e um dos maiores rivais de Trump nas primárias de 2016, quando o então senador pela Florida foi apelidado de “Little Marco” por Trump.

Com o tempo, porém, Rubio adaptou‑se à nova coligação republicana e tornou‑se um apoiante-chave da agenda de política externa de Trump.

O candidato presidencial republicano e senador Marco Rubio durante um debate presidencial, a 13 de fevereiro de 2016 (AP Photo/John Bazemore) AP Photo

Agora oferece algo diferente de JD Vance: nacionalismo ao estilo Trump, mas com uma apresentação mais calma e polida.

A sua força é maior entre financiadores, defensores de uma linha dura na política externa e republicanos que apoiam a agenda de Trump, mas receiam o desgaste eleitoral e o caos político.

“É um político que pode agradar a muitos republicanos que acompanharam Trump, mas nunca estiveram verdadeiramente entusiasmados com ele”, afirma Whit Ayres, sonhador republicano que trabalhou na campanha de Rubio ao Senado em 2010.

O problema de Rubio é ser ainda menos popular do que Trump e continuar desconhecido para uma grande parte do eleitorado americano.

No final, tudo poderá depender de como se desenrola a segunda metade do último mandato de Donald Trump.

Se Trump deixar o cargo politicamente forte – com uma economia estável, inflação controlada e uma base republicana ainda mobilizada por questões culturais –, Vance será provavelmente o principal beneficiário.

Os eleitores das primárias republicanas podem concluir que o movimento deve manter‑se ideologicamente inflexível e culturalmente confrontacional.

Nesse cenário, Rubio corre o risco de parecer demasiado cauteloso e demasiado próximo do establishment republicano pré‑Trump ligado a George W. Bush e Mitt Romney.

O presidente dos EUA, George W. Bush, acena enquanto o governador do Massachusetts, Mitt Romney, aplaude num comício em Nashua, New Hampshire, a 30 de agosto de 2004 (AP Photo/Steven Senne, File) AP Photo

Mas se o segundo mandato de Trump terminar com uma economia enfraquecida, excessos na política externa ou cansaço do eleitorado, o argumento de Rubio ganhará peso.

Poderá apresentar‑se como alguém que preservou as prioridades populistas de Trump, mas restaurou disciplina, competência e uma base eleitoral mais ampla.

Alguns estrategas republicanos já o veem como potencialmente mais forte do que JD Vance numa eleição geral contra um candidato democrata.

Há também uma dimensão geracional e de estilo. Vance está intimamente ligado à direita populista online – podcasts, media alternativos, influenciadores conservadores e a energia ideológica do segmento mais jovem do movimento MAGA.

Rubio, por contraste, sente‑se mais à vontade em contextos políticos e diplomáticos tradicionais, embora também tenha ganho eficácia nos media conservadores.

As aparições recentes de ambos na sala de imprensa da Casa Branca têm, por vezes, parecido audições informais para duas visões concorrentes do Partido Republicano.

Ainda assim, há um fator que se sobrepõe a todos os outros: o próprio Trump.

O Partido Republicano continua fortemente centrado na figura dele.

Ao contrário de presidentes anteriores, Trump mostrou pouco interesse em designar claramente um sucessor – pelo menos por enquanto.

Em vez disso, parece preservar a sua influência mantendo os potenciais herdeiros dependentes da sua aprovação e em competição pelo seu favor.

Tem continuado a alimentar a especulação sobre a sucessão, mesmo com Vance e Rubio a desvalorizarem publicamente ambições para 2028.

Um participante ergue um cartaz MAGA enquanto a multidão aguarda por Donald Trump, a 2 de novembro de 2023, em Houston. (AP Photo/Michael Wyke) AP Photo

Numa recente receção na Casa Branca, o presidente pediu aos convidados que dessem a sua opinião sobre os potenciais sucessores.

“Quem prefere JD Vance?”, perguntou. “Quem prefere Marco Rubio?”

Ambas as perguntas foram recebidas com fortes aplausos. Donald Trump sugeriu então que os dois juntos fariam um “bilhete perfeito”, sublinhando que ainda era demasiado cedo para escolher entre eles.

Essa indefinição beneficia Trump politicamente, porque ajuda a preservar o seu domínio sobre o movimento, mesmo com o início da luta pela sucessão.

O presidente é conhecido por não ver com bons olhos quem – amigo ou inimigo – lhe retira protagonismo ou domina o ciclo mediático, algo que qualquer futuro candidato presidencial republicano inevitavelmente fará.

Em última análise, as primárias republicanas de 2028 podem transformar‑se num referendo sobre o que significa o MAGA depois de Trump: uma revolução populista permanente com JD Vance ou uma versão mais disciplinada e voltada para o exterior com Marco Rubio.

Por agora, Vance mantém‑se favorito, mas há várias questões por responder, lembra Kyle Kondik, do Center for Politics da Universidade de Virgínia:

“Será Vance suficientemente forte junto dos eleitores de Trump para desencorajar outros candidatos? Quando anuncia? E, sobretudo, como irá Trump reagir?”