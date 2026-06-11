Um incêndio que deflagrou ao início da manhã de quinta-feira numa habitação numa zona turística da ilha espanhola de Maiorca causou dois mortos e vários feridos, indicaram as autoridades.

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O fogo começou por volta das 5 horas no terceiro andar de um prédio residencial na zona de Magaluf, segundo a Guardia Civil, força de segurança espanhola.

As causas do incêndio estão a ser investigadas.

Moradores tentaram, sem sucesso, apagar o fogo, que se propagou ao resto do edifício, sobretudo para os pisos superiores, acrescentou a mesma fonte. As chamas foram dominadas cerca de duas horas depois.

Quatro pessoas permaneciam hospitalizadas, referiram as autoridades locais num comunicado publicado no respetivo sítio na internet. Cerca de 20 moradores foram afetados pelo incêndio, acrescentaram. Hotéis nas imediações vão acolher temporariamente os residentes desalojados.

Vista de um apartamento destruído pelas chamas após um incêndio na estância balnear de Magaluf, 11 de junho de 2026 Javier Fernandez/Javier Fernandez/Europa Press via AP

Uma das vítimas mortais era um cidadão argentino de 58 anos e a outra era uma mulher ainda por identificar, adiantou a Guardia Civil. As duas pessoas encontravam-se em apartamentos distintos.

O piso onde o incêndio teve início foi isolado, tal como os andares imediatamente acima e abaixo, indicaram as autoridades.

Magaluf, destino de praia e de vida noturna muito procurado por jovens turistas britânicos e alemães, situa-se na costa de Calvià, a 22 quilómetros a oeste de Palma de Maiorca, capital do arquipélago mediterrânico.

As autoridades locais decretaram dois dias de luto na sequência da tragédia.