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Reino Unido: mais de metade de Inglaterra oficialmente em situação de seca, diz Agência do Ambiente

Imagem de arquivo: Reservatório de Baitings, em West Yorkshire, numa altura de forte seca em Inglaterra, com níveis a 84% da capacidade, Ripponden, 19 maio 2025
Arquivo - Albufeira de Baitings, em West Yorkshire, numa altura de seca significativa em Inglaterra, com níveis a 84% da capacidade, Ripponden, 19 de maio de 2025 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Jerry Fisayo-Bambi
Publicado a
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“Os rios estão com níveis baixos, os agricultores recolhem as colheitas mais cedo, o risco de incêndio aumenta e milhões vivem sob restrições ao uso da água”, afirmou a Agência do Ambiente do Reino Unido no seu comunicado.

As autoridades do Reino Unido declararam esta quarta-feira que mais de metade de Inglaterra está em situação de seca, após “níveis de precipitação mínimos e temperaturas excecionalmente altas”.

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A decisão surge após aquele que deverá ser o julho mais seco de que há registo, com cerca de apenas 7% da precipitação esperada a nível nacional e algumas zonas do sul de Inglaterra a registarem apenas 1%, segundo a Agência do Ambiente do governo britânico.

O Reino Unido enfrenta também atualmente a quarta onda de calor generalizada de 2026.

A agência descreveu a situação como uma “seca súbita” – que se desenvolve rapidamente e resulta da combinação de precipitação muito baixa com temperaturas elevadas – e sublinhou que é o segundo verão consecutivo em que partes de Inglaterra enfrentam seca.

“Os rios estão com caudais reduzidos, os agricultores são obrigados a colher as culturas mais cedo, o risco de incêndios florestais está a aumentar e milhões de pessoas vivem sob restrições ao uso da água”, afirmou a agência ao fazer o anúncio.

As sete zonas declaradas em seca – que incluem Londres, East Anglia a nordeste, todo o sudoeste de Inglaterra e os West Midlands – representam 51,4% do país.

A Agência do Ambiente indicou que representantes do National Drought Group, que reúne responsáveis governamentais e meteorológicos, membros do governo, reguladores, empresas de água, agricultores e outros, se reuniram na terça-feira para discutir a situação.

“Estamos a usar água mais depressa do que a natureza a consegue repor”

Discutiram os impactos, os planos de preparação e as medidas de resposta à seca em Inglaterra e recomendaram que as empresas privadas de abastecimento de água do país deem prioridade máxima à reparação de fugas.

“O tempo quente e seco significa que estamos atualmente a usar água mais depressa do que a natureza a consegue repor”, afirmou em comunicado a presidente do grupo e diretora de recursos hídricos, Helen Wakeham.

Pessoas sentadas numa piscina pública ao ar livre em Londres, numa altura em que se prevê o desenvolvimento de uma onda de calor nos próximos dias, sexta-feira, 19 de junho de 2026. (Foto AP/Kin Cheung)
Pessoas sentadas numa piscina pública ao ar livre em Londres, numa altura em que se prevê o desenvolvimento de uma onda de calor nos próximos dias, sexta-feira, 19 de junho de 2026. (Foto AP/Kin Cheung) Kin Cheung/Copyright 2026 The AP. All rights reserved

“Uma seca de verão pelo segundo ano consecutivo é uma situação excecionalmente grave, que terá impactos duradouros no ambiente, na vida selvagem e na economia”, acrescentou Wakeham.

Entretanto, esta quarta-feira, o Met Office, serviço meteorológico nacional, anunciou que concluiu as medições de junho e que tanto Inglaterra como o conjunto do Reino Unido registaram naquele mês um novo recorde diário de temperatura de 38 ºC.

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Esse valor é superior aos 37,7 ºC anteriormente comunicados.

Segundo o Serviço de Mudanças Climáticas Copernicus da União Europeia, a Europa é o continente que mais rapidamente aquece no mundo, aquecendo a mais do dobro da média global.

No mês passado, a Europa Ocidental registou as suas temperaturas mais altas, com o calor extremo e a seca generalizada a contribuírem para a propagação e intensificação de incêndios em França e Espanha, acrescentou o Copernicus.

Outras fontes • AFP

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