Líderes pedem resposta unificada a problemas globais no fórum de Baku

Antigos e atuais líderes reuniram-se sob os princípios da solidariedade, da igualdade e da inclusividade para intercambiar e encontrar soluções globais para problemas globais.

Líderes mundiais, decisores e responsáveis políticos reuniram-se no 11º Fórum Mundial de Baku, no Azerbaijão, para debater preocupações comuns.

O Presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, deu as boas-vindas a mais de 4 atuais e 40 antigos presidentes e primeiros-ministros. “Se compararmos o que debatemos em março passado com o que estamos a debater hoje, verificamos que houve mudanças substanciais. Mudanças geopolíticas ”, afirmou.

Este sentimento foi partilhado pelo Presidente da Albânia, Bajram Begaj, que apelou a uma "resposta unificada" aos desafios globais. “De facto, estamos a viver tempos sem precedentes. Há muita coisa a acontecer. Temos instabilidade política. Temos disparidades económicas. Temos mudanças climáticas. Temos desafios de saúde. Claro, a educação. Temos injustiça social. Mas os desafios que enfrentamos não podem ser enfrentados isoladamente", afirmou.

O tema do evento foi "reparar o mundo fraturado", foram lançados apelos retumbantes à modernização de instituições obsoletas e à governação global. “Encontramo-nos numa situação em que o mundo mudou radicalmente nos últimos 70 anos e continuamos a viver num mundo com uma arquitetura concebida muito tempo atrás", afirmou Jean-Claude Trichet, antigo presidente do Banco Central Europeu e ex-governador do Banco de França.