Com a interação humana com a IA a tornar-se cada vez mais inevitável, o The Exchange pretende saber como é que a revolução da IA irá afetar a forma como fazemos negócios no futuro.

A Inteligência Artificial existe há décadas, mas nos últimos anos a forma como os humanos interagem com ela mudou drasticamente. É provável que a maior parte de nós se tenha cruzado com a IA durante o dia de hoje sem sequer se aperceber. Em parte, isso deve-se ao facto de ser cada vez mais difícil distinguir entre humano e máquina, uma vez que o ritmo de evolução da IA está a acelerar. O Fórum Económico Mundial constatou que setenta e cinco por cento das empresas inquiridas iriam implementar a IA nos próximos cinco anos. Neste episódio de The Exchange, o Presidente do Fórum Económico Mundial, Borge Brende, partilha a sua opinião sobre o impacto global da IA. Também iremos ouvir Sachin Dev Duggal, CEO da empresa de software Builder.ai, sediada em São Francisco, que nos irá explicar como a IA afetará as empresas no futuro.