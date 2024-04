Elon Musk em Pequim em busca da aprovação chinesa para desenvolver tecnologia de condução autónoma

De Euronews

Visita do presidente executivo da Tesla à China coincide com o 18.º Salão Automóvel de Pequim, a decorrer até 4 de maio.

Elon Musk viajou até Pequim, no domingo, a convite do Conselho Chinês para a Promoção do Comércio Internacional, numa altura em que alguns modelos fabricados pela Tesla na China passaram nos requisitos de segurança de dados do país.

A visita do presidente executivo da Tesla coincide com o 18.º Salão Automóvel de Pequim, a decorrer até 4 de maio, e suscitou expectativas sobre os avanços da tecnologia de condução autónoma da fabricante de carros elétricos na China.

No centro das discussões com o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, terá estado a transferência de dados para o exterior - um problema que criou alguma apreensão no país à medida que surgem dúvidas sobre os dados que a empresa norte-americana pode recolher - e o lançamento do software Full Self-Driving (FSD).

O Full Self-Driving (FSD) designa o programa de testes da Tesla para alcançar uma condução totalmente autónoma.

Em 2021, os reguladores chineses exigiram que a Tesla armazenasse em Xangai todos os dados recolhidos pela frota produzida na China, impossibilitando à empresa a transferência de quaisquer dados de volta para os Estados Unidos.

Agora, Musk procura obter a aprovação das autoridades chinesas para transferir os dados recolhidos no país para treinar algoritmos tendo em vista o desenvolvimento de tecnologias de condução autónoma, dadas as complicadas condições de tráfego da China.

A produção de modelos com esta tecnologia seria um grande passo em frente para a indústria automóvel chinesa, onde o mercado dos carros elétricos está em forte expansão. Só no ano passado, a Gigafactory da Tesla em Xangai, a primeira fábrica da empresa fora dos Estados Unidos, produziu mais de 947 mil automóveis.

Com 278 novos modelos de automóveis movidos a novas energias a serem apresentados no Salão Automóvel de Pequim, é notório o crescente interesse da China por este tipo de veículos. E a Tesla enfrenta ainda uma concorrência crescente dos fabricantes locais de veículos elétricos, incluindo a BYD, Xpeng e Nio. Mais recentemente, o grupo tecnológico chinês Xiaomi também entrou no setor com o modelo SU7.