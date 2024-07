O setor global dos cuidados de saúde, um setor avaliado em 9 biliões de dólares, 11 % do PIB mundial, está a ser transformado pelos avanços da robótica e da inteligência artificial, e até estão a surgir aplicações novas que permitem às pessoas assumir o controlo dos seus próprios dados de saúde.

O The Exchange falou com médicos especialistas do Aman Hospital, no Catar, que descobriram que a IA e a robótica melhoram significativamente os cuidados prestados aos doentes.

De acordo com a análise do Fórum Económico Mundial, o mercado global dos cuidados de saúde vale 9 biliões de dólares. O setor está a registar um crescimento rápido e contribui atualmente para 11 % do PIB mundial. Este episódio de The Exchange explora as tendências tecnológicas mais recentes que se encontram por detrás deste crescimento.

A GE HealthCare é uma das maiores empresas de tecnologia médica do mundo. As receitas do grupo aumentaram para quase 20 mil milhões de dólares no ano passado. O presidente e diretor-executivo da GE HealthCare International, Elie Chaillot, contou ao The Exchange como a empresa está a investir no futuro dos cuidados de saúde através da implementação da mais recente inteligência artificial e robótica. O Sr. Chaillot explicou-nos o impacto que investir nesta tecnologia pode vir a ter nos doentes e nas empresas.

Neste episódio contamos também com a participação do Dr. Bertalan Mesko. O Dr. Mesko, um médico futurista que dá palestras em instituições como a Organização Mundial de Saúde e as universidades de Yale, Stanford e Harvard sobre como garantir que a tecnologia satisfaz as necessidades dos doentes, revelou-nos as invenções e avanços mais recentes na área do equipamento médico.