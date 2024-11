ExxonMobil, Eni e Total atentas a plano para exploração de gás natural ao largo de Chipre

De APTN with Euronews com APTN

A ExxonMobil poderá associar-se ao consórcio composto pela Eni e pela Total para exploração conjunta. Autoridades cipriotas têm dito que as reservas de gás offshore podem ajudar a Europa a diversificar fontes de energia.

A ExxonMobil poderá associar-se a um consórcio composto pela Eni, de Itália, e pela Total, de França, para explorar conjuntamente as reservas de gás que descobriram ao largo da costa sul de Chipre, disse na sexta-feira o ministro cipriota da Energia.

O ministro George Papanastasiou afirmou que a ExxonMobil está em conversações com o consórcio Eni-Total para trabalharem em conjunto de modo a colocar as suas descobertas no mercado.

Segundo Papanastasiou, esta potencial colaboração poderá ter um impulso significativo se um poço exploratório que a ExxonMobil planeia perfurar no início do próximo ano encontrar mais hidrocarbonetos.

As autoridades cipriotas têm afirmado repetidamente que as reservas de gás offshore podem reforçar os esforços da Europa para garantir fontes de energia alternativas após a guerra da Rússia na Ucrânia.

Papanastasiou fez estas observações depois de o vice-presidente da ExxonMobil para a exploração global, John Ardill, ter mantido conversações com o presidente cipriota Nikos Christodoulides na capital, Nicósia.

O novo poço da ExxonMobil, denominado Pegasus, será perfurado perto do depósito Glaucus existente, que se estima conter 5 a 8 triliões de pés cúbicos de gás numa área para a qual a empresa e o seu parceiro Qatar Petroleum detêm licenças de exploração.

A área, conhecida como Bloco 10, situa-se diretamente a sul do Bloco 6, onde o consórcio Eni-Total descobriu o depósito Cronos, que se estima conter 2,5 biliões de pés cúbicos de gás.

Papanastasiou disse que algum tipo de infraestrutura poderia ligar o depósito de Glaucus ao vizinho Pegasus, caso se verifique que este contém reservas de gás adequadas.

Separadamente, a ExxonMobil vai perfurar um outro poço exploratório, denominado Electra, em janeiro do próximo ano no Bloco 5, situado a norte do Bloco 10 e a oeste do Bloco 6.

Ardill disse que a ExxonMobil irá ponderar diferentes opções de desenvolvimento quando a avaliação dos novos poços perfurados estiver concluída em meados do próximo ano.

Papanastasiou disse que essas opções podem incluir a transformação do gás em forma líquida através de uma instalação marítima situada no topo dos poços ou a transferência do gás para uma instalação em terra em Chipre para ser processado de modo a satisfazer as necessidades energéticas nacionais ou ser exportado para o estrangeiro.

A ExxonMobil e a Qatar Petroleum detêm licenças de exploração para dois blocos, o consórcio Eni-Total para sete blocos e a parceria Chevron-Shell para um.

Christodoulides disse na semana passada que as autoridades cipriotas estão em conversações iniciais com várias empresas de energia não identificadas de Estados do Golfo Pérsico relativamente a licenças de exploração na zona económica exclusiva offshore de Chipre.