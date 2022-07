Rendez-vous: Sugestões culturais esta semana na Europa

Pela primeira vez em Espanha, uma retrospectiva dedicada ao pintor Alex Katz, uma das grandes figuras da história da arte americana do século XX e um precursor da Pop Art.

Cerca de quarenta quadros a óleo em grande formato exposto no Museu Thyssen-Bornemisza oferecem um vislumbre de todos os temas habituais do artista, em particular os retratos da sua musa, a sua esposa Ada.

Linhas suaves e cores sóbrias dão às suas pinturas um carácter intemporal.

Alex Katz, 95 anos de idade, ainda hoje está activo.

Música

Ao longo dos anos, o Festival Roque d'Anthéron na Provença, em França, tornou-se um dos mais importantes eventos europeus para todos os amantes de piano.

Todos os Verões acolhe os maiores solistas do mundo, bem como os jovens e futuros talentos.

No sumptuoso cenário do parque de um palácio do século XVI, têm lugar concertos diários durante um mês. Este ano o festival inclui igualmente concertos de jazz.

Jubileu de Platina

Em celebração do histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II em 2022, as Salas de Estado no Palácio de Buckingham em Londres apresentam uma exposição sobre as fases da ascensão ao trono de Sua Majestade, desde a morte súbita do seu pai, o Rei Jorge em 1952, até à coroação.

Magníficas jóias da colecção pessoal da Rainha, roupas e fotografias icónicas de Sua Majestade estão expostas até Setembro, numa exposição chamada Jubileu de Platina: A Ascensão da Rainha.