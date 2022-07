Rendez-vous: O melhor da cultura na Europa

Na fronteira entre o circo contemporâneo e a dança, um gigantesco festival de artes de rua vai decorrer este fim de semana, em Creusot, na região francesa da Borgonha. "Les Rugissantes" propõem três dias de espectáculos gratuitos, apresentados ao público por um total de 16 companhias.

Hungria recebe Matisse

Henri Matisse estreia-se na Hungria com "The Colour of Ideas - Masterpieces of the Paris Centre Pompidou".

A exposição, percorre mais de 150 obras do artista, desde o seu período Fauve até aos seus últimos recortes de papel gouache.

Para além das pinturas, o Museu de Belas Artes de Budapeste exibe até 16 de outubro uma vasta seleção de desenhos, gráficos e escultura de Matisse, bem como os seus livros de arte.

Arte automóvel em Bilbao

"Motion. Autos, Art, Architecture" apresenta ao público a arte de conceber um carro, através de 40 veículos excecionais, coloridos e futuristas.

A exposição, com curadoria do arquiteto Norman Foster, aborda a dimensão artística do automóvel, lado a lado com os campos da pintura, escultura, arquitectura, fotografia e do cinema.

Entre a tecnologia e a arte "Motion" pode ser visitada até 18 de setembro, no Museu Guggenheim Bilbao, Espanha.