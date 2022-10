A "canarinha" virou arma política

A camisola nacional de futebol brasileira é uma daquelas camisas icónicas e imediatamente reconhecíveis em todo o mundo. Uma que ao longo da história do futebol tem inspirado tanto medo como admiração.

Poderia provavelmente perguntar a qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, fã de futebol ou não, de que país é essa camisola - e a maioria não pensaria duas vezes.

Usada por jogadores como Pelé (ou o rei como ele é referido no seu país), Garrincha, Sócrates, Zico, Ronaldo, Ronaldinho, entre tantos outros. O poder da camisa de futebol do Brasil é inegável. A nível mundial.

Pelé na Copa do México 1970 AP/AP

Um símbolo de orgulho num país dividido por profundas desigualdades sociais, um uniforme que em tempos representou um vasto país de 200 milhões de pessoas, uma nação obcecada com o desporto. Sim, os brasileiros também se destacam em coisas como o voleibol e o judo nos Jogos Olímpicos, e tiveram Ayrton Senna como lenda da Fórmula 1, mas é o futebol que os une verdadeiramente, dos mais pobres aos mais ricos.

Tradicionalmente durante os campeonatos mundiais, quando o Brasil joga, o país chega normalmente a um impasse quase completo. Quando eles organizaram a copa em 2014, os feriados nacionais foram declarados sempre que o país estava em campo.

E o Brasil continua a ser a única equipa do planeta a ter ganho CINCO copas do mundo, apesar de ter perdido as últimas.

Mas recentemente, essa mesma venerada camisola de futebol entrou na arena política de formas nunca antes vistas.

O Presidente Jair Bolsonaro conseguiu associar a sua própria personalidade política e a sua candidatura a um segundo mandato à amada camisola de uma forma muito eficaz.

Em comícios e manifestações políticas, os seus seguidores embrulham-se em bandeiras brasileiras e a maioria deles usam a majestosa camisa de futebol.

Apoiantes de Jair Bolsonaro Eraldo Peres/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

O próprio líder brasileiro veste a roupa com frequência, em eventos oficiais e não oficiais. Um dos seus maiores apoiantes, um homem de negócios de nome Luciano Hang, dono de uma enorme cadeia de lojas de departamento, veste publicamente um fato verde e amarelo completo quando está na presença de Bolsonaro.

Assim, Jair Bolsonaro e os seus associados ligaram nos últimos anos o Bolsonarismo aos símbolos nacionais do Brasil, tornando quase impossível para as pessoas distinguir agora o emblemático uniforme de futebol, com todo o seu simbolismo, da última campanha política do líder.

Nas ruas do Brasil de hoje, vestir o canarinho - um apelido histórico e afectuoso dado pelos brasileiros à sua própria camisola de futebol - tornou-se um acto político.

Basta ver algumas das imagens do último Dia da Independência, que em 2022 marcou 200 anos desde o fim da monarquia portuguesa no país, e verá como se tornou problemático para os não seguidores do Presidente Bolsonaro vestir o artigo.

Durante as comemorações de Setembro passado, o Presidente Bolsonaro foi acusado pelos seus críticos de realizar comícios políticos ao lado das suas funções oficiais em cerimónias realizadas tanto na capital Brasília como no Rio de Janeiro. E a cor escolhida pelos milhares de pessoas que assistiram aos comícios? Amarelo e verde. E o que foi usado pela maioria dos seus seguidores nestes eventos políticos? Adivinhou-o.

Uma pesquisa rápida nos meios de comunicação social prova quão divisória e intensa a política se tem tornado no Brasil nos últimos anos. Os apoiantes de Luis Inácio Lula da Silva, rival de Bolsonaro, usam vermelho, a cor do partido do Trabalhador, que ele representa. Os adeptos de Jair Bolsonaro usam verde e amarelo, e na maioria dos casos a camisola da seleçcão brasileira.

Recentemente uma das maiores estrelas mundiais do futebol, Neymar, que joga pelo Paris Saint-Germain e também pela selecção brasileira, e que tem vivido efectivamente na Europa durante a última década, declarou o seu apoio incondicional a Jair Bolsonaro, participando mesmo numa das famosas transmissões ao vivo do presidente na internet.

Jair Bolsonaro Andre Coelho/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

A campanha de Bolsonaro marcou um golo ao associar o seu candidato a um dos maiores jogadores actualmente na selecção nacional. Alguns questionaram as motivações de Neymar para uma tal demonstração pública de lealdade para com o político.

Durante uma entrevista, Lula foi rapidamente a insinuar que Bolsonaro tinha "perdoado" algumas das dívidas fiscais do jogador ao país. Neymar está actualmente a ser acusado de evasão fiscal em Espanha, onde tinha jogado antes de se mudar para França. O caso está em curso.

Outros atribuem o caso ao apoio de Bolsonaro a Neymar quando o jogador de futebol foi acusado de violação num hotel de Paris por uma modelo brasileira em 2019. O caso foi arquivado pelas autoridades brasileiras por falta de provas, e a reclamante foi mais tarde acusado de extorsão pelo pai de Neymar.

Mas a associação de um partido político, e do seu candidato presidencial, com a camisa memorável, tomou proporções nunca antes vistas no "país do futebol", pois assim os brasileiros referem-se à sua própria pátria.

A bandeira do país e as cores nacionais estão agora também a ser utilizadas como ferramentas para meios políticos pelo candidato em exercício. É definitivamente mais um golo da equipa de publicitários de Bolsonaro, mas um que deixa em aberto uma série de questões.

Onde ficam os milhões de eleitores que não apoiam o Bolsonaro e as suas políticas? Pode uma pessoa no Brasil hoje, independentemente da sua inclinação política, ir às lojas com a camisola da selecção nacional, sem medo de ser questionada ou mesmo intimidada por um apoiante de Lula?

Se alguém com a mesma camisa fosse declarar em público que não apoia o Presidente Bolsonaro, como reagiriam as outras pessoas?

Alguns fanáticos brasileiros foram acusados de extremismo político e violência mortal.

Em Agosto, Marcelo Arruda, que trabalhava como tesoureiro para a o Partido dos Trabalhadores local, no estado do Paraná, e um apoiante declarado de Lula, celebrava o seu 50º aniversário numa festa privada em que o tema era Lula. Alguns convidados usavam vermelho, o jingle da festa do trabalhador era tocado. A cara do famoso ex-presidente foi impressa no bolo de aniversário.

Não convidado e desconhecido da família, Jorge Rocha Garanho, invadiu com slogans associados ao Bolsonaro, a festa de aniversário. Desafiado, partiu, mas mais tarde regressou e matou a tiro o Sr. Arruda à queima-roupa, em frente da sua família e amigos que se tinham reunido para a celebração do aniversário.

Mais tarde, um juiz declarou o crime como sendo de motivação política e o assassino, que também foi baleado durante a "festa" mas sobreviveu, está actualmente preso.

No início deste mês ocorreu outro crime fatal. Um apoiante de Lula apunhalou o seu próprio amigo oito vezes durante uma luta na região costeira de São Paulo.

A vítima, José Roberto Gomes Mendes, um apoiante de Bolsonaro, estava a usar uma T-shirt com a cara do presidente impressa quando o ataque ocorreu. Mais tarde, ele morreu. O assassino, Luiz Antonio Ferreira da Silva, alegou autodefesa e confessou que tinha havido uma altercação sobre opiniões políticas.

Portanto, a questão principal agora é: será que um dia, quando toda esta divisão política acabar, e temos de acreditar que acabará eventualmente, será que TODOS os brasileiros serão capazes de reclamar a sua célebre camisa do futebol nacional e parar literalmente de se matarem uns aos outros?