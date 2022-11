A herança musical de Uzeyir Hajibeyli no Azerbaijão

Fundador da música clássica do Azerbaijão, Uzeyir Hajibeyli é celebrado como um dos grandes compositores do século XX.

O artista nascido em 1885 foi o primeiro a cruzar a música tradicional mugham, com elementos da ópera clássica. Uzeyir Hajibeyli é o autor de Leyli e Majnun, considerada a primeira ópera do Oriente.

"Nesta obra, Uzeyir Hajibeyli expressou um mugham azerbaijanês chamado Arazbari à maneira da música de câmara clássica”, contou à euronews Orhan Huseynov, estudante de violoncelo, em Baku.

Músicos tocam obra de Uzeyir Hajibeyli, um dos grandes compositores do Azerbaijão, em Baku. euronews

A influência de Mozart e do folclore

O compositor destacou-se pela forma como transpôs o canto folclórico para uma partitura orquestral.

“O compositor favorito de Uzeyir Hajibeyli era Mozart. Ele adorava-o e até compôs uma fantasia inspirada na sonata em C maior de Mozart. E escreveu uma fantasia para a orquestra de instrumentos étnicos do Azerbaijão. Há uma parte com quatro notas, que devem ser ser ideais, transparentes e precisas, do ponto de vista rítmico, tal como a música de Mozart", sublinhou Farhad Badalbeyli, reitor da Academia de Música de Baku".

O primeiro conservatório de música clássica do Oriente

Em 1921, Uzeyir Hajibeyli criou uma Academia de Música, convidou professores famosos, o que permitiu o ensino de uma vasta gama do repertório da música clássica no conservatório. Foi o primeiro conservatório de música clássica do Oriente", acrescentou o responsável.

Uzeyir Hajibeyli ajudou a promover o estilo de música mugham, que integra a Lista do Património Imaterial da UNESCO.