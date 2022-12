Cinco nomeados para o LUX Prémio Europeu do Público

São cinco os filmes nomeados para o LUX Prémio do Público 2022.

A película portuguesa "Fogo-fátuo", de João Pedro Rodrigues concorre pelo galardão a par de "Triângulo da Tristeza", do sueco Ruben Östlund, que já venceu a estatueta de Melhor Filme dos Prémios do Cinema Europeu e a Palma de Ouro de Cannes, "Alcarràs", da realizadora espanhola Carla Simón, Urso de Ouro em Berlim, "Close", do realizador belga Lukas Dhont, Grande Prémio do Júri em Cannes, e o filme turco "Burning Days", do realizador Emin Alper.

Os nomeados foram revelados em Reiquiavique, na Islândia, nos Prémios do Cinema Europeu.

"Há um número extraordinário de realizadores muito talentosos que estão realmente a dar uma enorme contribuição para todas as maneiras. Não apenas para o entretenimento, mas há, também, o elemento social, e o elemento de justiça social, e o elemento de Direitos Humanos e a natureza crucial do cinema para compreender quem somos, em que ponto está a sociedade, que mudanças precisam de ser feitas, e refletir, também, sobre essas mudanças", sublinha o presidente da Academia Europeia do Cinema, Mike Downey.

Os filmes serão legendados nas 24 línguas oficiais da União Europeia e exibidos em toda a Europa.

Para Downey, "O LUX Prémio do Público não envolve só o público, mas também os nossos parlamentares... Para reconsiderar, repensar, olhar para coisas de diferentes culturas de uma forma diferente e, talvez, abrir a sua mente a ideias, lugares, questões..."

A escolha do filme vencedor é feita por votação em linha, pelo público e pelos deputados do Parlamento Europeu até ao dia 12 de junho de 2023.

Para votar, basta aceder ao website www.luxaward.eu.