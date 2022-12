Morreu Terry Hall, vocalista do grupo britânico The Specials e também membro dos Fun Boy Three.

A notícia foi confirmada por membros dos Specials, numa publicação nas redes sociais, revelando que Hall morreu após ter sido atingido por uma breve doença e já com alguns compromissos agendados para 2023.

"Sabíamos que o Terry não andava bem, mas não percebemos a gravidade até há pouco tempo. Tínhamos acabado de confirmar alguns acordos musicais para 2023. Esta notícia atingiu-me com força e imagino que esteja a ser muito difícil para a mulher do Terry e para toda a família", escreveu Neville Staple, que acompanhou Hall nos Specials e nos Fun Boy Three.

Os membros dos Specials pediram respeito pela privacidade da família de Terry Hall neste período de luto.

Terry Hall integrou a primeira formação dos Specials, em 1977, numa altura em que ainda se apelidavam The Automatics, substituindo o então vocalista Tim Strickland.

A mudança de nome aconteceu pouco depois e o grupo viria a tornar-se um enorme sucesso numa altura em que o Punk tomava conta do país, impondo um ritmo "2 Tone" e as batidas Ska oriundas por exemplo da Jamaica, algo que os The Clash também viriam a explorar com tanto ou mais êxito.

Um dos maiores sucessos dos Specials é "Ghost Town", uma música onde exploram a decadência urbana, o desemprego e a juventude marginalizada que no final dos 70 do século XX se sentia em Inglaterra e que alimentou uma era muito profícua na música britânica.

A música dos Specials que talvez seja a mais conhecida, hoje em dia, é "A Message to you, Rudy" (ou, "Ruby", como por vezes é referido).

Terry Hall tinha 63 anos e deixa um legado emblemático no mundo da música.