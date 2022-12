Christine McVie, cantora e compositorada banda Fleetwood Mac, morreu aos 79 anos.

A morte da artista foi anunciada nas redes sociais pela banda esta quarta-feira.

Na mensagem lia-se: "não há palavras para descrever a nossa tristeza pelo falecimento de Christine McVie". "Ela era verdadeiramente única, especial e talentosa para além da média"(...) "Era a melhor música que alguém poderia ter na sua banda e a melhor amiga que alguém poderia ter na sua vida".

A vocalista, nascida no Reino Unido, foi responsável por clássicos como 'You Make Loving Fun', 'Don't Stop' e 'Everywhere'.

Outros singles de grande sucesso incluíram 'Dreams', 'Go Your Own Way' e 'Little Lies'.

Casa com John McVie, de quem viria a separar-se, McVie foi uma presença constante numa banda conhecida pelas suas frequentes mudanças de formação e personalidades voláteis.

Os Fleetwood Mac venderam dezenas de milhões de discos durante os anos áureos, de 1975 a 1980.

Só o álbum "Rumours", lançado em 1977, vendeu mas de 40 milhões de cópias em todo o mundo, tornando-se um dos álbuns mais vendidos de todos os tempos.

Falando desse período, McVie disse recentemente ao Guardian: "Estávamos a divertir-nos e pareceu-nos incrível que estivéssemos a escrever aquelas canções".

Para além dos Fleetwood Mac, McVie também lançou álbuns a solo, o segundo dos quais, Christine McVie McVie de 1984, apresentou os êxitos Got a Hold on Me and Love Will Show Us How.

Não foi divulgada a causa da morte, mas uma declaração da família diz que ela "faleceu pacificamente no hospital" com a família por perto após uma "curta doença".

A morte de McVie ocorre dois anos após a morte do cofundador da banda Fleetwood Mac, Peter Green, que faleceu com 73 anos de idade.

Nas redes sociais multiplicam-se as mensagens de homenagem à artista.