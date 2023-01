Jeremy Renner hospitalizado "em estado crítico"

O ator norte-americano Jeremy Renner encontra-se hospitalizado "em estado crítico mas estável", na sequência de um acidente durante uma atividade de limpeza de neve.

As circunstâncias e local do incidente não foram precisadas, mas segundo meios de comunicação norte-americanos, o ator, conhecido nomeadamente pelo papel de Hawkeye na série de filmes da Marvel "Vingadores", poderá ter-se produzido na sua propriedade do Nevada, Estado norte-americano que sofreu nos últimos dias os efeitos de uma forte tempestade invernal.