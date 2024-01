De Euronews

Internamento de Lloyd Austin está a causar controvérsia: o presidente dos EUA, Joe Biden, só soube dias depois que o secretário da Defesa estava nos cuidados intensivos. Falta de transparência sobre a doença também está a levantar preocupações.

PUBLICIDADE

O secretário da Defesa dos Estados Unidos está hospitalizado nos cuidados intensivos desde o início do ano, mas só no domingo o Pentágono divulgou pormenores sobre o estado do alto funcionário da Casa Branca. O secretismo em torno da hospitalização de Lloyd Austin está a gerar controvérsia: segundo as últimas informações, o Congresso não foi informado sobre o os problemas de saúde do secretário da Defesa e o próprio presidente Biden também não soube do internamento durante vários dias.

No domingo, o Pentágono revelou que Lloyd Austin foi submetido a um "procedimento médico" a 22 de dezembro e que foi para casa no dia seguinte. Foi hospitalizado numa unidade de cuidados intensivos de um hospital militar a 1 de janeiro, por estar a sentir dores intensas.

A declaração do Pentágono não detalha, porém, a que procedimento médico Austin foi submetido nem o que obrigou a que ficasse hospitalizado, referindo apelas que o secretário da Defesa foi colocado nos cuidados intensivos devido às suas "necessidades médicas" mas que acabou por permanecer naquela unidade, "em parte, devido a questões de espaço do hospital e de privacidade".

A falta de transparência das forças militares norte-americanas levantou preocupações tanto do lado republicano como do lado democrata, numa altura em que os Estados Unidos estão envolvidos na gestão de várias crises de segurança.