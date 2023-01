Autoridades romenas apreendem carros de luxo de Andrew Tate

Na Roménia, as autoridades começaram a retirar, este sábado, de um complexo nos arredores da capital, Bucareste, os carros de luxo do infuenciador digital britânico-americano Andrew Tate. Os veículos foram apreendidos no âmbito de uma investigação, que decorre desde abril do ano passado.

Nos últimos dias, Tate chegou a apresentar um recurso a contestar a apreensão dos bens, mas este acabou por ser indeferido.

O influenciador digital, que conta com mais de 4 milhões e meio de seguidores no Twitter, já foi suspenso várias vezes das redes sociais devido a comentários misóginos.

O antigo lutador de kickbox foi detido juntamente com o irmão e outras duas pessoas, no final do ano, por um período de 30 dias. Os dois irmãos são suspeitos de crime organizado, violação e tráfico de seres humanos em vários países. Até ao momento, foram identificadas seis alegadas vítimas.