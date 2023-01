Rendez-vous: O melhor da cultura na Europa

É o maior e mais conceituado festival de cinema dedicado às curtas-metragens. 400 filmes de todo o mundo, de vários géneros, ficção, documentário e animação, estão presentes no Festival de Clermont-Ferrand, em França, que abriu esta sexta-feira e decorre até ao dia 4 de fevereiro.

O museu Louisiana, em Humlebaek, na Dinamarca, apresenta a primeira exposição do ano: Uma retrospetiva da fotógrafa indiana Gauri Gill.

Ao longo das últimas duas décadas, Gill fotografou as comunidades marginalizadas nas zonas rurais da Índia, fora dos grandes centros urbanos.

Finalmente, no Museu Nacional de História em Bucareste, na Roménia, é possível ver uma exposição recheada de peças arqueológicas de valor inestimável, dedicada à Dácia, a região que ocupava o território que é hoje a Roménia, que foi um reino na Antiguidade e foi depois integrada no Império Romano. As peças em exposição vêm de 45 museus, espalhados pela Roménia e pela Moldávia.