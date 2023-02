Cerveja britânica na ressaca do Brexit

As cervejas da Round Corner conquistaram duas medalhas de ouro nos últimos Prémios Mundiais da Cerveja mas a sua degustação está limitada aos consumidores do Reino Unido. Para a União Europeia, a torneira fechou.

A cervejeira admite que já não consegue exportar a produção e aponta o dedo ao Brexit. Combie Cryan é cofundador da empresa fundada há apenas quatro anos e lamenta o isolamento provocado pela saída do mercado único:

"Os custos fixos de muita papelada e todos os atrasos tornam a situação muito difícil. Antigamente, no mercado comum, o envio de um barril de cerveja custava 20 libras, fosse ele para Amesterdão ou Dublin. Agora são duzentas libras. E quem quer pagar isso em cima do preço do barril? Ninguém..."

Apesar das queixas, a culpa não é toda do Brexit. A pandemia, a inflação e a crise energética também têm a sua quota de responsabilidade mas a saída do mercado único veio complicar consideravelmente a vida das empresas britânicas.