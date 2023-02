A polícia espanhola anunciou a descoberta de duas pinturas de Salvador Dali avaliadas em 300 mil euros e a consequente devolução aos proprietários.

As obras tinham sido roubadas em janeiro do ano passado de uma casa particular em Barcelona e chegaram a ser negociadas no submundo da arte.

Um português não identificado chegou a manifestar interesse e negociou os dois desenhos a carvão produzidos por Dali, numa encomenda de 1922 que se destinava a ilustrar um livro que nunca chegou a ser publicado.

Os ladrões, um trio de irmãos venezuelanos com idades entre os 50 e os 55 anos, foram denunciados quando começaram a tentar negociar os desenhos. Os três estavam ainda posse de cinco desenhos de Joan Miró e 55 relógios de luxo, entre diversos outros artigos, e acabaram detidos pelos Mossos d'Esquadra.

A investigação foi concluída em meados do ano passado, mas as obras, intituladas Els pagesos e Les Sardanes, tiveram de passar por um processo de verificação por peritos da Fundação Gala-Salvador Dalí antes de serem restituídas aos proprietários.