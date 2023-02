Três exposições compõem o trio de sugestões desta semana na nossa rubrica "Rendez Vous". Se vai passar por Paris, Madrid ou Copenhaga, estas são boas opções para enriquecer o plano de viagem.

Lucian Freud. Novas Perspetivas

Em Madrid, o museu nacional espanhol Thyssen Bornemizsa assinala o centenário de Lucian Freud com uma retrospetiva do trabalho do pintor natural de Berlim e naturalizado britânico (1922-2011).

Meia centena de obras revelam as preferências de Freud pela arte figurativa e pela representação do ser humano.

A exposição Lucian Freud. Novas Perspetivas tem as portas abertas na capital espanhola até 18 de junho.

Notre-Dame de Paris. De construtores a Restauradores

A Catedral de Notre-Dame, na capital de França, está atualmente em processo de restauro após o grande incêndio de abril de 2019, mas começa já a dar os primeiros passos para se reaproximar dos visitantes.

Na chamada Cidade da Arquitetura e do Património de Paris estão em exibição 16 estátuas salvas das chamas e documentos sobre a reconstrução em curso.

A exposição Notre-Dame de Paris. De construtores a Restauradores decorre até final de abril. A reabertura de Notre Dame está prevista para 2024.

Refik Anadol - Sonhos da Natureza

Em Ishøj, meia hora a sul da capital da Dinamarca, o Museu Arken oferece um conjunto de instalações de Rafik Anadol, um artista turco naturalizado norte-americano.

Considerado um dos líderes mundiais na arte digital, Anadol, de 38 anos, utilizou imagens geradas por inteligência artificial para compor Nature Dreams.

🦋 Grand Opening 🦋 Torsdag den 9. februar kl.18-23 - fri adgang for alle. 🚌 KL.17.30 Bus fra Kongens Nytorv... Posted by ARKEN Museum for Moderne Kunst on Tuesday, January 24, 2023

Estes Sonhos da Natureza, de Refik Anadol, podem ser vistos perto de Copenhaga até 27 de agosto.