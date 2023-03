"Graces": O manifesto da libertação do corpo

A coreógrafa italiana, Silvia Gribaudi, está de volta ao palco com um novo espetáculo, 'Graces', apresentado na Maison de la Danse em Lyon, França, antes de uma digressão por toda a Europa.

Com este espetáculo, cujo nome se refere às três Graces do escultor Antonio Canova, a antiga bailarina clássica representa um encontro de corpos, sem papéis de género, para dançar ao próprio ritmo da natureza.

No palco, três artistas - Siro Guglielmi, Matteo Marchesi, Andrea Rampazzo - e a própria Silvia Gribaudi. O resultado de anos de exploração de estereótipos de género, de identidades masculinas e femininas, que vai muito além da dança para se abrir às outras artes performativas e encenar um corpo livre.

A relação com o corpo

Em entrevista à Euronews, a coreógrafa explica: "Com respeito ao corpo, estamos obviamente inundados de estereótipos. E cada um de nós decide então como estar dentro das formas do corpo. A palavra perfeito, não perfeito, são sempre palavras escorregadias, na minha opinião, precisamente porque existe uma zona quase desconhecida, uma zona limite dentro da qual talvez a perfeição, a imperfeição já não exista, mas existe simplesmente uma forma feita de força, volume, espaço. O corpo também é feito disto".

Silvia Gribaudi é também especializada em artes performativas em geral. Desde 2004 que tem centrado a sua investigação no impacto social dos corpos, tendo colocado no centro da sua linguagem coreográfica o elemento cómico e a relação entre o público e os intérpretes.

Os seus espetáculos têm sido apresentados em vários festivais nacionais e internacionais e são o resultado de um processo criativo que se concentra no diálogo e no encontro poético com outros artistas, companhias de dança, e comunidades.

Graces é um projeto inspirado em "The Three Graces", escultura criada por Antonio Canova entre 1812 e 1817. A obra é inspirada na mitologia. As três filhas de Zeus - Euphrosyne, Aglaea e Thalia - irradiavam esplendor, alegria e prosperidade. Três figuras masculinas sobem ao palco num espaço e tempo suspenso entre o humano e o abstrato: um lugar onde homens e mulheres se encontram, sem papéis, e dançam ao ritmo da própria natureza.

Durante os últimos dez anos, Silvia Gribaudi tem questionado os estereótipos de género, as identidades feminina e masculina e o conceito de virtuosismo na dança e na vida quotidiana, expandindo-se para além dos clichés e das aparências.

Em direção à autoaceitação

Silvia Garibaudi analisou também nesta entrevista a sua relação com o ballet e formas de arte mais tradicionais. "Fui bailarina de ballet, sempre adorei ballet. Continuo a amá-lo e a respeitá-lo. Certamente uma formação académica com padrões muito precisos, por isso os corpos que têm de responder a medidas muito precisas (...) Para mim foi realmente importante encontrar uma originalidade no corpo e na expressão do corpo, bem como dar força ao que se tem a dizer, independentemente da sua aparência física. Portanto, foi uma busca e ainda é".

Com o seu trabalho, Silvia Gribaudi ajudou uma série de jovens, a revisitar a dança: "Muitas raparigas e rapazes escreveram-me dizendo que lhes dei esperança. Pensei que já tinha acabado a dança. Também há espaço para mim, graças a vós vi que este espaço existe. Digamos que este tipo de mensagens me assusta um pouco porque significa que, ainda em 2023, existem pressões sobre o desempenho físico de um atleta".